傳鄭文燦將出任閣揆？　藍營議員李柏坊：既期待又怕傷害

▲李柏坊建議鄭文燦「快去中央」，為桃園爭取建設和補助經費。（圖／翻攝市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

外界盛傳桃園市長鄭文燦，即將前進中央出任行政院長？國民黨籍桃園市議員李柏坊22日於市議會定期大會、市長施報告中以「既期待又怕傷害」，形容他目前的心情，並肯定鄭市長任內為大溪推動許多建設，但因仍有多項建設尚未落實，建議鄭「快去中央」，爭取多年來對桃園的統籌稅款分配不公，並持續重視大溪重大建設。

▲李柏坊期鄭文燦「快去中央」，為桃園爭取建設和補助經費。（圖／廖帝權提供）

李柏坊說，長年來，桃園的觀光發展以大溪和復興為主，而大溪有多項重大建設，包括草厝江產業專區、大溪行政園區、北橫國家風景區等規劃設置、捷運延伸大溪，以及大鶯豐德交流道規劃設計、66快速道路銜接北二高工程等等重大工程，都陸續推動。

除了桃園是六都統籌稅款分配最少，也是六都中唯一沒有國家公園沒有國家風景區的；尤其是，改善解決大溪交通問題，捷運延伸到大溪，讓北北桃串連成一個小時生活圈，拉近整個城市發展，相當重要。

李柏坊對於外傳鄭即將入主中央出任要職，以「既期待又怕傷害」形容他的心情，希望鄭趕快去中央任要職，為桃園爭取更多建設經費。鄭市長表示，李議員說的上述各項建設將有助大溪轉型，例如：大鶯豐德交流道已開始規劃設計、66快速道路銜接北二高工程也將在2年後完工，各項建設不管是定案、開工、完工，然市政是一棒接一棒，不會因市長任期中斷。