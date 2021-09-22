桃園果菜市場研議遷建18年　林政賢要求鄭文燦：市長任內動工

▲林政賢市議員要求鄭市長編列預算，促桃園果菜市場於其任期內進行遷建動土。（圖／翻攝自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

多年來，桃園果菜市場遷建聲浪不斷，卻遲未有具體進展？市議員林政賢22日於市議會定期大會，進行市長施政報告，質詢鄭文燦市長指出，桃園果菜市場被審計部點名「自民國91年度研議遷建到109年底」，然迄今已110 年仍未能完成遷建計劃？要求鄭市長編列預算，任期內進行遷建動土。

▲桃園果菜市場研議遷建18年。（圖／市府資料照）

鄭文燦市長表示，桃園果菜市場雖然面積小，但服務桃園各市場佔比相當高，另外，桃園為北部蔬果最大產地，蔬果自產地直銷至雙北地區販售，為既定鼓勵政策；桃園果菜市場將遷建至文中路上的桃農綜合批發市場，目前正在進行都市變更計畫作業，變更完成後預計取得2公頃土地，用地取得後將進入規劃設計階段，並向中央爭取預算；而對於林議員要求市長任期內動土，因市長任期還有年餘，鄭則未正面答覆。

林政賢市議員表示，從民國56年開始，設在桃園埔新路和中正三街口的桃園果菜市場，該市場屬桃園區中正路精華地段，現因街道狹小、交通嚴重堵塞等原因，多年來，出現遷建聲浪不斷。隨著桃園升格為直轄市，桃園果菜市場改隸由市府管理，遷建作業再度引發各界關切。