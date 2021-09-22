蔡英文3張圖推五倍券「效力等同現金」　怎麼領怎麼花超清楚

▲蔡英文說明五倍券怎麼領、怎麼花，以及如何「享更多」。（圖／翻攝自Facebook／英文 Tsai Ing-wen，下同）

記者蘇晏男／台北報導

除行政院推出的「振興五倍券」今（22日）開放數位綁定外，藝Fun券、動滋券等8大加碼券也同步開放登記。總統蔡英文中午在臉書透過3張圖，告訴民眾怎麼領五倍券、怎麼花，及如何可以「享更多」。她也提醒，大家外出消費時，還是要做好防疫，才能長長久久支持店家、為台灣拚經濟。

蔡英文表示，回顧5月以來，真的非常感謝所有台灣人民的配合、團結一起努力防疫，讓台灣的疫情逐步獲得控制，我們也在昨天迎來「+0」。這段時間，各行各業的朋友都受到疫情很大的影響，前陣子政府「提供紓困」救急，給最需要幫助的人幫忙，而接下來，我們要開始「推動振興」。

蔡英文指出，為了讓大家都能共享經濟的成果，我們先前也決定由政府替全民出1000元，讓大家直接領 5000元的五倍券。今天已經可以開始進行數位綁定，大家如果想領紙本五倍券，則將從9月25開放第一梯次預訂，領取後可以使用到明年4月30。

蔡英文強調，「五倍券效力等同現金，中央各部會也都有加碼，優惠更多，不只五倍」，希望大家用振興五倍券，線上或出門購物，支持喜歡的店家。