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愛心業者打造行動餐車　「移動式古早味」前進嘉義偏鄉

▲▼愛心業者打造行動餐車送餐嘉義偏鄉長者。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲愛心業者打造行動餐車送餐嘉義偏鄉長者。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣愛延續協會理事長葉聰銘夫妻一起創立健康取向為主軸的「夏麵 蔬果涼麵」，長期北漂的他有感南部及偏鄉長者營養不均，於是發想打造行動餐車到偏鄉服務，讓原本93歲廚師退休的爺爺，重新拿起餐瓢親煮香菇肉羹麵請當地居民免費享用，更結合行動餐車上變成「移動式古早味」，未來將有機會在嘉義縣各偏村服務。縣長翁章梁親自到場為這對祖孫打氣並表示，「愛心的移動」難能可貴，對偏鄉來說是一種暖流。翁章梁並全程舀了100碗肉羹，且親手端送給現場長輩，用行動支持這對祖孫。

▲▼愛心業者打造行動餐車送餐嘉義偏鄉長者。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲愛心業者打造行動餐車送餐嘉義偏鄉長者，縣長翁章梁親驗餐車便利性。（圖／記者翁伊森翻攝）

葉聰銘說，看到縣長翁章梁努力增加縣內長照據點的涵蓋率，而縣內有村里社區因為還沒有廚房而未辦理供餐，於是自己決定開辦公益行動餐車，目的要讓偏鄉地區的長輩也能享有類似『老人食堂』的公共服務，用民間的力量來響應翁縣長的用心。

▲▼愛心業者打造行動餐車送餐嘉義偏鄉長者。（圖／記者翁伊森翻攝）

而鄉下的長輩們總是喜歡把這句「人老了，沒用了」掛在嘴，作為孫子的他起心動念要幫93歲的阿公找回掌廚的記憶及曾經的饕客粉絲，讓古早味的故事得以傳承，一個廚師在卸下廚師帽後，還有多少人能惦記他的手藝，而相關費用目前已有嘉義旅外人士支持一年10萬元，公益行動餐車開動後將每月按預定場次出車。

▲▼愛心業者打造行動餐車送餐嘉義偏鄉長者。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，看到青年願回鄉服務，尤其是開著公益行動餐車到偏鄉服務老人家這個想法很好，讓外來的這種溫暖帶入偏鄉的社區，讓充滿溫暖的味道帶入庄頭，老人家可以感受到有人關心，這種愛心的移動難能可貴，對偏鄉來說是一種暖流。

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