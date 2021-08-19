公益團體捐贈超音波暨心電圖儀　邀中寮女婿名醫下鄉駐診造福鄉親

▲公益團體邀請名醫赴南投下鄉駐診，19日展開第一次診療服務（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為提供偏鄉長者與交通不便民眾便捷完善的醫療照護，「心願拓荒行者」公益團體特捐贈南投中寮鄉衛生所攜帶式超音波及12導程心電圖儀，並邀請縣內西醫診所協會理事長詹建盛醫師提供診療；本身是「中寮女婿」的詹建盛表示，很榮幸能受邀到自己的第二故鄉駐診，盼能為鄉親提供更便捷優良的醫療服務。

「心願拓荒行者」19日舉辦捐贈典禮暨第一次下鄉診療服務，由楊琮隆先生代表出席，中寮衛生所贈感謝狀致謝；南投縣衛生局副局長吳美玲、中寮鄉長廖宜賢也出席感謝社會善心人士的愛心捐助，以及詹建盛的熱心公益，解決鄉親就醫不便的問題，也充實偏鄉醫療資源，提升鄉親的生活品質。

縣政府指出，「心願拓荒行者」是一群樂心助人志同道合的年輕人於今年4月組成的公益團體，8月起於每個月第3週的星期四下午在中寮衛生所增設腸胃內科；詹建盛即是南投市詹建盛診所的院長，他說太太是在中寮出生，也是他的第二故鄉，很榮幸能受中寮衛生所主任趙聆惠邀請看診，且有新的儀器進駐，希望能夠為鄉親提供更好的醫療服務。

今天的看診中，詹建盛仔細詢問民眾身體狀況，提供專業健康檢查，項目包括超音波、心電圖檢測、身高、體重、血壓、視力測量，以及血液、尿液篩檢等服務；就診民眾都稱讚說，衛生局下鄉服務讓他們能在離家近的地方接受健康檢查，提供的醫療資源也越來越完善，感謝縣府的用心與社會的愛心。



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