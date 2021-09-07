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2021年頂新和德「食公益」捐助結果公佈　年助逾6萬人次

▲▼頂新和德文教基金會,食公益,身心障礙,偏鄉,公益,愛心雲。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會公布2021年食公益獲獎名單。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

頂新和德文教基金會今日（9/7）公布2021年「食食刻刻與愛同行-食公益捐助計畫」獲選結果，由「白永恩基金會」、「瑪喜樂基金會」以及「台灣基層運動培育協會」獲得飲食相關服務的補助，預估超過60,000人次身心障礙人士、偏鄉兒少受惠。

全台首創結合飲食與慈善公益的「食公益」捐助計畫，本屆邀請食品、媒體、社福領域專家擔任評審，從45件申請資料中選出具發展性、高執行力的計畫，協助社福團體推展飲食相關的服務方案，並期望各社福團體透過計畫創造弱勢族群工作機會，邁向自立。

白永恩基金會為台東南迴唯一身心障礙機構，每日需出動六台大小車輛，分別接送山區裡行動不便的身心障礙者至服務據點，學習生活態度並培養工作技能；「食公益」計畫的捐助款項，協助該基金會穩定身心障礙者的餐食供給，給予這些家庭重生、自立的機會。

▲▼頂新和德文教基金會,食公益,身心障礙,偏鄉,公益,愛心雲。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲白永恩基金會培力身心障礙者製作當地特色雞蛋糕。

瑪喜樂社會福利基金會為了讓彰化地區身心障礙者有機會回歸社會、自立生活，透過「食公益」計畫，教導身心障礙人士健康餐食知識，還有研發及製作輕食營養餐盒，並將餐盒對外販售增加其收入。

▲▼頂新和德文教基金會,食公益,身心障礙,偏鄉,公益,愛心雲。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲瑪喜樂基金會教導身心障礙者學習烹飪技巧（圖為五月疫情前拍攝）。

台灣基層運動培育協會運用「食公益」捐助建置廚房，除協助花蓮新城的偏鄉孩童擁有穩定的餐食及教育陪伴外，也重整串連逐漸老化的社區與商家，提供多樣化的餐飲供遊客選擇，帶動偏鄉照顧與在地經濟發展，開創工作機會讓孩子留在家鄉就業。

▲▼頂新和德文教基金會,食公益,身心障礙,偏鄉,公益,愛心雲。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲台灣基層運動培力協會協助培力偏鄉棒球隊的孩子（圖為五月疫情前拍攝）。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，創辦人魏應充希望基金會秉持「台灣共好」精神，協助中小型社福團體穩定自立經營，「食公益捐助計畫」歷年捐助超過50間社福團體，累積捐贈3,000萬元，間接受助對象逾300萬人次，涵蓋範圍包含老人、身心障礙者、高風險家庭與街友等。基金會另一「疫情相挺 愛的good力」專案，助社福團體行銷優良義賣，號召大眾一起成為社福團體的後盾，活動參與網址https://hedefoundation.org.tw/good/

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