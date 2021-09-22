五倍券網頁一早當機　柯文哲批「落氣」：我猜立院要毒打一頓

▲柯文哲出席台北熊好券記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

振興五倍券22日開放數位綁定，還不到早上9時整，官網就呈現當機狀態，甚至只跑出一整串亂碼，引發民眾痛批「乾脆用紙本」。針對五倍券網頁當機，台北市長柯文哲表示，就看行政院的誰要出來講？一下就掛掉很「落氣」，「我猜立法院要把它毒打一頓。」

柯文哲22日出席「台北熊好券」記者會，會後被問到關於五倍券一早網頁死當問題，他表示，「我不可以幸災樂禍！」方向是對的，但是執行要注意，其實這個還是要準備好，自己每次都說台灣是ICT（資訊與通信科技，Information and Communication Technology）強國，可是在這種基礎建設仍有問題，「這個⋯就看行政院誰要出來講？到底是誰負責的？怎麼會這樣⋯」

柯文哲指出，從他們網路預約打疫苗時，就有發現一種現象，大概開放前10分鐘就有一半的人預約，因為這是人的特性，就算說有2天時間可以登記，但大家仍搶在前10分鐘登記。

柯文哲提及，網路預約疫苗是有道理的，因為要搶選時間和接種醫院，而悠遊卡、悠遊付加碼五倍券等限量優惠要搶，也是有道理的；但像台北市這次推出的「熊好券」是開放幾天登記，並於最後做抽籤，就沒必要集中於前10分鐘登記。

柯文哲認為，設計電腦最難的不是設計運作方式，而是設計流程，先前對外宣布要網路預約打疫苗、選擇時間和地點，下達這個命令時，就要知道前10分鐘一定會有一半的人來做登記，「瞬間壓力很大，這樣事先頻寬就要設計好。」

柯文哲表示，「公共行政還是專業！」現在北市府開會時，他都要求台北市政府的公務員要規劃SOP，規劃不出來都不要聽，而什麼樣的抽籤會造就瞬間壓力，這點自己應該要清楚、設計好，「這專業啦！這是公共行政專業！所以我們還是要建立一個尊重專業的政治文化。」

最後，柯文哲批評，「至於那個五倍券，一下就掛掉了，就『落氣』（意指出糗），我猜大概立法院要把它毒打一頓。」