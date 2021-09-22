振興五倍券怎麼領？使用範圍、不適用項目出爐　6大重點一次看

▲行政院推出「振興五倍券」。（圖／記者陳家祥攝）

記者林育綾／綜合報導

行政院為復甦經濟推出「振興五倍券」，今（22）日開放數位綁定，紙本券則於9月25日開放超商及超市預定，同樣在10月8日領券使用；郵局則規劃在10月4日開始預約，10月12日領券使用。五倍券使用期限至明年4月底截止，《ETtoday新聞雲》也彙整領用方式、適用及不適用範圍，帶民眾一次看懂！

1、振興五倍券面額

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五倍券分為數位及紙本形式，每份皆為5000元。紙本實體券目前規劃一套10張，包括3張1000元、2張500元、5張200元。

▲行政院長蘇貞昌日前展現五倍券面額。（圖／記者陳家祥攝）

2、誰能領五倍券？

目前採不排富的普發方式，而且民眾不需支付1000元，即可領券，只要符合以下四大條件之一，就有領五倍券的資格。

●不限年齡，具有中華民國國籍。

●民國111年4月30日（含）前出生兒。

●具有居留權的外籍配偶。

●持永久居留證的外籍人士。

3、五倍券可以在哪裡使用

全國實體店家、攤商皆可以使用。

●生活用品：如超商、賣場、超市、藥妝店。

●交通：交通票證、飛機票、APP叫車、客運票。

●外送：設立專區挺在家商家、小農，配合免上架費、降低抽成、減免廣告費與服務費。

●電商：特定電商能使用，排除境外電商，目前包括momo、東森購物、PChome、蝦皮購物、博客來、生活市集等參與。

●出遊住宿：加油錢、旅宿。

●吃喝玩樂：夜市攤販、小吃店、餐廳、風景區、遊樂園。

●藝文：電影院、演唱會、體育賽事、展覽活動。

●其他：學雜費、捐款、公益彩券、香油錢、醫院掛號費。

▲行政院長蘇貞昌公布五倍券使用範圍。（圖／記者陳家祥攝）



4、五倍券不適用範圍

非消費用途，皆不在適用範圍。

●排除境外電商。

●繳費、繳稅：水電費、罰單、勞保費、健保費、國民年金保險費及繳稅不適用。

●菸品：依據菸害防治法，菸品是不能促銷的。

●儲值、禮券：如遊戲點數、健身房點數及購買禮券。

●線上課程：不能購買線上課程平台，但臨櫃支付學費可以。

5、五倍券怎麼領？

9月22日起開始在振興五倍券官網（https://5000.gov.tw/）開放「數位綁定」，10月8日領券使用。

紙本實體券9月25日起，在超商、超市開始接受預訂，10月8日領券使用；10月4日在郵局開始接受預約，10月12日領券使用。

▲八個部會加碼方案。（圖／記者陳家祥攝）

6、八部會加碼券

除了振興五倍券外，各部會也推出加碼券，包括好食券、藝Fun券、農遊券、國旅券、動滋券、客庄券、i原券、地方創生券，除了好食券為前400萬名數位綁定五倍券可自動獲得之外，其餘皆採抽籤方式，9月22日起，民眾可在五倍券共通平台登記勾選抽籤意願，10月11日起一連四週、週週抽籤。

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