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出軌10多年！人夫不愛了「轉頭回歸家庭」還出賣她　小三下場曝

▲桃園市胡姓男大生去年10月間在中壢區租屋處發現同棟女大生洗澡，竟潛入浴室持手機偷拍，還來不急觀看被發現後秒刪影像，事後被依妨害秘密罪嫌提告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲阿傑、花花發展不倫戀多年。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pakutaso）

記者林昱萱／新竹報導

一名已婚男子「阿傑」（化名）與女子「花花」（化名）發展出婚外情10多年，但之後兩人因故情變，阿傑就將婚外情一事全部告訴元配，讓元配氣得對花花提出求償。對此，新竹地院審理後，判花花應賠償元配30萬元。

判決指出，阿傑與元配結婚多年，但在兩人婚姻持續期間，阿傑仍與花花展開不倫戀，而當時花花也在知道阿傑已婚的情況下，與對方發展出逾越一般普通友人的關係，兩人不僅一同購置房屋同居，還一起買車代步，甚至還曾經一同設立公司，而該些房屋、車輛、公司全都登記在花花名下，兩人維持這段不倫關係長達10多年之久。

整起事件直到兩人感情生變，阿傑回歸家庭並向元配坦白上述情況，元配才驚覺自己的配偶權遭花花侵害長達10多年，而之後阿傑也拿出對話紀錄給元配，更讓其驚覺兩人這10年間不僅互稱為「老公」、「老婆」，甚至還彼此照料生活起居、分擔日常事務、時不時替對方準備餐點、用各種曖昧、逾越一般朋友交往的行徑來互相表達愛意。

法官認為，花花明知阿傑已婚為有配偶之人，卻仍是與其交往、同居、且行徑已經逾越普通朋友應有的正常社交程度，屬於故意以背於善良風俗之方法，不法侵害元配與其配偶間之婚姻生活信賴基礎，破壞對方婚姻共同生活圓滿、安全及幸福之情節重大，還讓對方受友精神上之痛苦，因此判花花須賠償阿傑的元配新台幣30萬元整。

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