快訊／書面報告揭疫苗不良事件786死　蘇貞昌「絕不逃避責任」

▲行政院長蘇貞昌（左）、衛福部長陳時中（右）連續兩周赴立法院專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中秋假期結束後第一天，立法院22日邀請行政院長蘇貞昌提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢。稍早送赴立院的書面報告承認，截至今年9月中旬，共有7445件接種疫苗後的不良事件，其中嚴重達3490件、死亡786件，蘇揆表示，預計9月下旬由審議小組會議審查已初步鑑定的案件，「有應負的責任，政府絕不逃避」。

蘇貞昌在書面報告表示，包括明後年自行採購的AZ、莫德納、高端疫苗，加上國內外捐贈的AZ、莫德納及BNT疫苗，總計劑數達8268萬劑，評估可以讓國人打到第三劑、第四劑。

蘇貞昌並指，今年3月3日開始施打AZ疫苗後，外媒《紐約時報》曾以「疫情中的世外桃源」描述台灣的防疫成就，但當時國人施打疫苗意願不高，而後政府喊出「別人不打我率先」，4個月內施打率從1％成長到50%，台灣已有超過1160萬人接種第一劑疫苗，評估今年10月我國接種率將增至7成。

另針對疫苗施打不良案例頻傳，蘇貞昌表示，截至今年9月19日，國內疫苗接種數超過1300萬劑，其中不良事件通報約7400多件，超過一半為非嚴重類型，死亡786件，目前申請救濟案件已收案830件，超過一半已經進入事件調查及調閱病歷階段，9月下旬將就已完成初步鑑定的案件，交由審議小組審查。

蘇貞昌表示，上千件疫苗注射不可能沒有任何狀況，強調政府一定以最嚴謹的態度，對接種後引發不良事件的受注射者及其家人，用最同理心理解，如果專家審議小組審查鑑定結果，有應負的責任，政府絕不逃避。

根據行政院書面報告統計，7445起接種後通報的不良事件，非嚴重佔3955件、嚴重3490件、死亡共786件。