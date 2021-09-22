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4大超商「數位綁定五倍券」優惠一次看！咖啡買1送1、25元爽喝拿鐵

▲▼全家咖啡（圖／業者提供）

▲民眾只要至全家機台綁定振興五倍券，即可享大杯美式、拿鐵買1送1。（圖／全家提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

振興五倍券今（22）日開放數位綁定，以下就整理4大超商於即日起至10/1推出的「數位綁定五倍券優惠」，其中咖啡控有福了，只要完成數位綁定，喝咖啡就可享買1送1優惠，另外還有25元爽喝大杯拿鐵的優惠組合活動，提醒民眾可要好好把握機會，省荷包喝咖啡。

●全家

即日起至10/1，使用全家FamiPort機台共同綁定振興五倍券之民眾，可享Let’s Café大杯經典拿鐵或美式同品項買1送1優惠；9/25起來全家預訂振興五倍券除可享Let’s Café大杯經典拿鐵或美式買1送1外，還贈100元全家滿額購物金，領券再享400元全家滿額購物金及屈臣氏100元滿額購物金雙重優惠，另於10/7完成抽獎登錄，可再獲得抽汽車。

同時全家也於今日起推出「真心五倍福袋卡」，消費者以每張500元購入後，最低可享550元購物金、最高5倍回饋，另可再抽500萬點的全家點數。

●7-11

7-11整合icash2.0、icash Pay推出早鳥綁定加贈點活動，即日起至icash官網數位振興券登錄區或使用icash Pay APP登錄，前5萬名民眾免費拿20點OPEN POINT，10/31前登錄成功還有機會參加萬點OPEN OPINT抽獎活動，共有10位幸運兒能成為獨得1萬點OPEN POINT得主，等同再賺1萬元現金可跨OPEN POINT熟客生態圈超過50大品牌使用。

另外，7-11門市將於9/25開放「振興五倍券紙本預訂」服務，可享星巴克全品項第2杯半價或美式咖啡好友分享優惠、蝦皮購物150元購物金（限新戶）；10/8起至7-11門市櫃台領券還可享7-11購物金抵用券150元（需搭配五倍券使用）及CITY PRIMA精品拿鐵或CITY CAFE大美式同品項買1送1優惠。

●OKmart

即日起至10/1，民眾只要於全台OKmart門市OKgo事務機共同綁定振興五倍券，無需等到領券，即可憑預訂留存聯（小白單）享有獨家咖啡組合優惠，OKCAFE大杯莊園級拿鐵「8杯200元」、「20杯500元」，換算一杯只要25元，9/25早上9點起開放預約紙本振興五倍券也可享相同優惠。

另外還有指定商品買1送1活動，包括葡萄王孅益薑黃精粹飲60ml、葡萄王靈芝王精華飲60ml、樂客思奶濃巧酥雪糕78g、樂客思香草甜筒80g等商品品項。

●萊爾富

即日起至10/1，民眾只要至萊爾富透過Life-ET機台完成共同綁定振興五倍券，即可享大杯美式、拿鐵買1送1優惠。

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