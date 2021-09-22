1秒綁好五倍券！網實測「選它」爽拿好食券：系統很強

▲數位五倍券今開放綁定。（圖／翻攝自五倍券平台）

記者邱晟軒／綜合報導

振興五倍券今（22日）上午9點正式開放數位綁定！除了500元好食券，採前400萬名數位綁定直接索取免抽籤外，各部會的7種加碼券也將進行為期4周抽籤，每人每周都有一次中籤機會，最多可抽中4張。不過，9點一到大批民眾搶綁定，瞬間流量導致「振興五倍券官方網站」大當機；然而也有網友實測分享選擇電子票證超順利，9:00:16就成功綁定悠遊卡，開心直呼「好食券、悠遊卡回饋都get！」

針對五倍券官網卡爆，許多民眾無法順利綁定，本站曾報導「五倍券綁成功了！鄉民曝電子支付超順暢：一下就好了」內文指出，有部分網友透露，電子支付好像比綁定銀行還要簡單一些，「直接無腦綁街口有成功，還有領到好食券序號，感覺綁行動支付比較簡單，打開APP點一下確認就好」、「綁街口已成功+1」、「街口成功，謝謝鄉民」、「綁了街口，一下子就好了」。此外，還有些網友是綁電子票證，「直接從悠遊卡網站綁訂有成功」。

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不過，也有Dcard網友實測分享選擇電子票證「悠遊卡」成功秒綁定，指出「這次真的不得不說悠遊卡的系統很強，9點前填好資料，9:00:02按送出，9:00:16成功！好食券、悠遊卡回饋都get（好食券序號12XX）。」

▲網友實測電子支付真的比較快！ 。（圖／翻攝自Dcard）

數位振興五倍券綁定方法一次看：

數位振興五倍券個人綁定時間？

110年9月22日(三)至111年4月30日(六)。

數位振興五倍券如何共同綁定？

主綁人先至數位支付業者網站或APP完成個人綁定，再至官網或四大超商事務機進行共同綁定，主綁人及共同綁定人合計至多5人。

數位振興五倍券共同綁定時間？

1. 110年9月22日(三)至110年10月1日(五)，僅允許共同綁定人新增或退出綁定。

2. 110年10月2日(六)至110年10月6日(三)中午12時前僅允許共同綁定人退出綁定。