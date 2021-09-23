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釋迦蓮霧被禁　陸委會：多次建議陸方「煙燻處理蟲害」但未被接受

▲▼陸委會副主委李麗珍。（圖／陸委會）

▲陸委會副主委李麗珍。（圖／陸委會）

記者蔡紹堅／台北報導

大陸海關總署以蟲害為由禁止台灣鳳梨進口後，我方曾建議陸方使用「煙燻法」來處理，但相隔半年後，釋迦及蓮霧仍因相同理由被禁。對此，陸委會23日表示，無論是上次的鳳梨，這次的蓮霧、釋迦，農委會都有建議陸方可以「煙燻法」處理，很可惜並沒有被接受，另我方已九度要求與陸方進行技術性磋商，但均未獲回應。

陸委會副主委李麗珍在例行記者會上指出，根據農委會提供的資訊，大約是在陸方海關總署對外公告時，我方就在海峽兩岸農產品檢驗檢疫合作協議的平台上收到對方的通知，這個協議簽署以來，其實雙方的運作是相當正常，有很多的資訊的提供，有一些蟲害的資訊時，也都會通知對方。

李麗珍提到，這一次介殼蟲的事件，其實是水果輸出中經常看見的問題，國際上常採用「煙燻法」來處理，所以無論是上一次的鳳梨，還是這一次的蓮霧、釋迦，農委會在接到對方的通知後，都有建議陸方可以用這個方式來處理，同時也加強我方出口時的防治工作，但很可惜，並沒有被大陸接受。

▼台灣釋迦被禁之前，相當受到大陸消費者歡迎。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門,台灣水果,同益碼頭,水果批發,中埔水果批發市場,鑫金鷺,釋迦。（圖／記者蔡紹堅攝）

李麗珍說，自從陸方2月底的鳳梨禁令到現在，我方九度要求陸方進行技術性的磋商，目前都沒有獲回應，「在國際間像這樣的檢疫問題，其實是要由專家來進行技術溝通的，所以我們再一次呼籲陸方的業務主管部門，儘速透過協議機制，與我方主管部門進行溝通，尋求方案，務實解決問題。」

李麗珍還說，兩岸的農產品貿易已經行之多年，其實台灣的水果主要的市場還是在內銷，外銷的方面是希望能拓展多元市場，並不建議過度集中在某一市場，「對於我們長期以來有部分水果的外銷比較集中在中國大陸，這幾年農委會都有積極協助拓產其他市場，也有進行相關評估與研究，希望能夠降低風險。」

不過，李麗珍也坦言，由於大陸距離較近，對台灣的農漁產品又有一些免稅或者綠色通關的優惠，市場誘因的確比較大，所以看起來未來還是會有部分農產品輸出是以中國大陸為重要市場，「最近幾次我們看到大陸用了一些貿易手段，對付我方或是澳洲的農漁產品，經驗上來看，對方說斷就斷，而且不願意根據國際貿易的規則來進行雙邊諮商，所以什麼時候要斷，要選哪種水果，其實是沒有辦法預先掌握的，但政府仍會審視哪些是依賴較高的，來建立風險管控機制。」

▲廈門,台灣水果,同益碼頭,水果批發,中埔水果批發市場,鑫金鷺,蓮霧。（圖／記者蔡紹堅攝）

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