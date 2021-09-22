　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

家長會長睡人夫！正宮拆保險套質問「會長夫」　真愛回應超傻眼

陳妻與丈夫、張女（右圖）3人在摩鐵車庫前對峙，事後陳妻即對張女提告。（翻攝臉書、讀者提供）

▲陳妻與丈夫、張女（右圖）3人在摩鐵車庫前對峙，事後陳妻即對張女提告。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新北市中小學家長協會某區總會張姓會長爆出不倫戀。陳妻的好友小姿指控，49歲的張女已婚卻與陳姓人夫過從甚密，陳妻被蒙在鼓裡，直到某天陳妻於電腦看到丈夫和張女在新北市淡水天元宮的自拍合照，照片中丈夫的胸口緊貼張的後背，二人露出甜蜜的笑容，讓陳妻內心響起警報。

過了不久，陳男又以要跟攝影社友人到南投清境農場拍照為由，向妻子表示需外宿幾天，巧合的是，陳妻事後發現丈夫與張女在南投知名景點合照，二個人勾肩搭背，宛如熱戀中的情侶，更誇張的是，陳妻還找到張傳給丈夫的訂房明細，讓她驚覺丈夫稱與友人到清境農場拍照一事，根本就是謊言。

小姿告訴本刊：「驚覺被騙的陳妻立刻打電話找張女對質，張告訴她，當天跟家人出遊、巧遇陳男才拍照留念，不過，張的先生否認，還告訴陳妻，老婆當天是一個人去度假。」

張女（右）時常接受學校表揚或參與校務活動，在地方教育圈內相當活躍。

為釐清真相，陳妻開始調查，結果發現丈夫刻意將張女的LINE名稱改成男性的英文名Jacky wang，二人不但每天照三餐問候，還會互傳「都是妳，快硬起來了。」「我衝去找你，你就沒得上班囉！」等鹹濕簡訊。陳妻為宣示主權，故意將她與丈夫的親密照寄給張，張還因此大吃飛醋。

張女告訴陳男：「我受不了你搭她的肩，還笑的那麼開心！出遊我都盡量不拍照了，你還故意留下證據，是想告訴我什麼？」陳為了安撫張，解釋只是「配合妻子演出」，但張女無法接受，直言：「就是受不了啊，貼那麼近！」甚至要求陳與妻子保持距離，彷佛她才是正宮。

張女與陳姓人夫互傳鹹濕簡訊，成為陳妻提告張女的鐵證。（示意圖）

陳男的通訊軟體中，刻意將張女的名稱改成男性英文名（紅框處），以掩人耳目。（示意圖）

小姿指出，張女時常約陳男逛街，還買名牌包、鋼珠筆、按摩器送給陳討他歡心，陳擔心妻子發現，將禮物偷藏起來，但某次陳使用按摩器被妻子發現，陳還瞎掰是跟同事借用，隔天就會歸還。

陳妻的閨密小姿（化名）談到張女的行徑，忍不住怒斥可惡。

▲陳妻的閨密小姿（化名）談到張女的行徑，忍不住怒斥可惡。

除了送禮，張女還常揪陳男上摩鐵，陳妻就曾在家中發現摩鐵的沐浴備品，還有拆封過的水果口味保險套。小姿表示，陳妻問丈夫保險套哪來的？陳竟謊稱地上撿的，氣得陳妻打電話給張的老公，告訴對方張跟陳的姦情，不料，張夫不但沒生氣，還說：「那是我老婆喜歡的口味！」讓陳妻無言以對。


更多鏡週刊報導
【家長會長睏阮尪3】偷情鐵證被掌握沒在怕　猖狂小三竟反告元配
【家長會長睏阮尪】人妻摩鐵再戰前男友　女家長會長奪人夫開車撞正宮
【家長會長睏阮尪1】開房間遇妻抓姦　人夫急閃獨留小三正宮對決

►全台都有的飯店特價了！

ET快訊
快訊／王力宏自主管理期聚餐　北市認定違規：開罰1萬元
搶五倍券綁定「全死一片」　鄉民怒吼：不如發現金
快訊／五倍券官網卡爆！經濟部說話了
五倍券網站卡死有解！手刀「換這招」試試
快訊／女高中生剛打完BNT　「疑暈針」坐上輪椅
五倍券領成功了！鄉民曝「綁定1管道」超順暢
五倍券綁郵局「1分鐘額滿」　網友氣：驗證碼等20分鐘
五倍券網站超卡！前400萬名直接拿500元好食券搶翻
男星復合辣妹女友「沙發照露餡」　野外曖昧互攝女星

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「小三霸凌正宮」遭爆與雪碧同居偷生　已婚金主告記者結果曝

路口閃黃燈未減速！他開車「時速狂飆119公里」撞死無辜行人

台中木材回收場燒3天3夜！居民中秋被臭到抓狂　最重開罰500萬

長榮女大生遭擄殺棄屍　家屬跨海提被害補償金...國庫代墊200萬

2男1女半夜開車沒開大燈！警攔查聞濃濃怪味　意外有大收穫

中山高豐原段肥料車爆胎撞護欄翻覆　車頭變形駕駛不治

「台科大小姐」淪吸金共犯選擇離世　名模前夫竟也是嫌犯之一

家長會長睡人夫！正宮拆保險套質問「會長夫」　真愛回應超傻眼

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

快訊／中秋烤肉10人大亂鬥！揮刀砍、開車撞釀4傷　1人手指險斷

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

狂！周杰倫巴黎觀戰梅西球場突播《Mojito》　昆凌嗨翻跳舞…《周遊記2》超大咖嘉賓曝光

全智賢搭檔朱智勛《智異山》前導公開　歡樂變驚悚..「陽陰交界」祕密是什麼

準爸爸載懷孕女友「自撞電桿亡」　車體撞爛全毀...1家3口天人永隔

重慶24層樓6連棟、沒電梯崩潰　外送員揭設計巧思：通道很方便

外送途中見「狗勾情侶」擋路恩愛 他碎念一句...差點遭男方拖下車

「小三霸凌正宮」遭爆與雪碧同居偷生　已婚金主告記者結果曝

路口閃黃燈未減速！他開車「時速狂飆119公里」撞死無辜行人

台中木材回收場燒3天3夜！居民中秋被臭到抓狂　最重開罰500萬

長榮女大生遭擄殺棄屍　家屬跨海提被害補償金...國庫代墊200萬

2男1女半夜開車沒開大燈！警攔查聞濃濃怪味　意外有大收穫

中山高豐原段肥料車爆胎撞護欄翻覆　車頭變形駕駛不治

「台科大小姐」淪吸金共犯選擇離世　名模前夫竟也是嫌犯之一

家長會長睡人夫！正宮拆保險套質問「會長夫」　真愛回應超傻眼

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

快訊／中秋烤肉10人大亂鬥！揮刀砍、開車撞釀4傷　1人手指險斷

高虹安嘲諷「綠畜塔綠班」惹議遭出征　陳玉珍力挺：唱出人民心聲

快訊／王力宏自主健康管理期聚餐　北市認定違規：開罰1萬元

張亞中喊「各縣市可辦獨立公投」　朱立倫：違憲違法、分裂國土

美日韓外長將舉行「三邊會談」！就中國、北韓核武議題交換意見

魏均珩射箭世錦賽反曲弓個人、團體暫排第4　混雙前進12強

五倍券「怎不等實體券？」　內行曝2點屌打數位綁定：優惠超多

高鐵車長兔兔、P助也防疫！「卡娜赫拉口罩」開賣　4購買管道曝

五倍券共同綁定只能1人獨享　銀行主管呼籲別亂給！

打疫苗後「是不是暈針」秒知！重症醫：有1種很要命　判斷方法看這

澳記者採訪暴力示威　「爆頭、勒頸又潑尿」受辱全餐！影片慘曝光

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

社會熱門新聞

合歡山公路驚見藍衣女跳崖　驚險過程全都錄

G奶護理師遇到佛心房東　結局讓她超傻眼

工程師抖內D奶直播主120萬被甩　還要賠她50萬

新北家長會長睡人夫　開房被抓姦！正宮對決小三全直擊

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

人妻吃小王！爽收愛馬仕、月戰摩鐵7次　還先告夫不戴套

高雄中央公園「激情」大亂鬥！高雄屁孩為妹子強出頭開打

【鏡相人間】虛擬的夢　殺人的假投資真詐騙

快訊／中秋烤肉大亂鬥釀4傷　1人手指險斷

即／高雄螺絲工廠油坑竄火舌！警消出動40人搶救

林口鐵皮屋中秋夜大火！連燒3間廠房

半罩男騎黃牌重機疑滑手機　撞電線桿慘死

新莊夜半火燒車　租車業者：懷疑遭挾怨縱火

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

三上悠亞「海量私密床照」外洩！掌鏡人爆是超帥男友

台積電開除7員工　公司證實：做出違背核心價值行為

數位五倍券8大行動支付綁定優惠一次看

八部會加碼券總整理！抽籤方法一次看

男偶像遭詐騙「銀行存款全被轉走」

醫揭8個陽痿前兆！「OO變大」也中鏢　網崩潰：完蛋了

合歡山公路驚見藍衣女跳崖　驚險過程全都錄

台灣什麼工作最被尊敬？網點名1職業不敢罵

數位五倍券今上路　綁定、5QA一次看

8部會加碼券懶人包　抽籤時間一次看

《女大》小凱老師YT突遭下架　藍心湄舉動被推爆

有「料理包的泡麵」怎處理？老饕推1步驟

G奶護理師遇到佛心房東　結局讓她超傻眼

何妤玟、大隸分手！　2原因情斷

更多

最夯影音

更多
狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺
金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面