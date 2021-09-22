家長會長睡人夫！正宮拆保險套質問「會長夫」　真愛回應超傻眼

▲陳妻與丈夫、張女（右圖）3人在摩鐵車庫前對峙，事後陳妻即對張女提告。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新北市中小學家長協會某區總會張姓會長爆出不倫戀。陳妻的好友小姿指控，49歲的張女已婚卻與陳姓人夫過從甚密，陳妻被蒙在鼓裡，直到某天陳妻於電腦看到丈夫和張女在新北市淡水天元宮的自拍合照，照片中丈夫的胸口緊貼張的後背，二人露出甜蜜的笑容，讓陳妻內心響起警報。

過了不久，陳男又以要跟攝影社友人到南投清境農場拍照為由，向妻子表示需外宿幾天，巧合的是，陳妻事後發現丈夫與張女在南投知名景點合照，二個人勾肩搭背，宛如熱戀中的情侶，更誇張的是，陳妻還找到張傳給丈夫的訂房明細，讓她驚覺丈夫稱與友人到清境農場拍照一事，根本就是謊言。

小姿告訴本刊：「驚覺被騙的陳妻立刻打電話找張女對質，張告訴她，當天跟家人出遊、巧遇陳男才拍照留念，不過，張的先生否認，還告訴陳妻，老婆當天是一個人去度假。」

為釐清真相，陳妻開始調查，結果發現丈夫刻意將張女的LINE名稱改成男性的英文名Jacky wang，二人不但每天照三餐問候，還會互傳「都是妳，快硬起來了。」「我衝去找你，你就沒得上班囉！」等鹹濕簡訊。陳妻為宣示主權，故意將她與丈夫的親密照寄給張，張還因此大吃飛醋。

張女告訴陳男：「我受不了你搭她的肩，還笑的那麼開心！出遊我都盡量不拍照了，你還故意留下證據，是想告訴我什麼？」陳為了安撫張，解釋只是「配合妻子演出」，但張女無法接受，直言：「就是受不了啊，貼那麼近！」甚至要求陳與妻子保持距離，彷佛她才是正宮。

小姿指出，張女時常約陳男逛街，還買名牌包、鋼珠筆、按摩器送給陳討他歡心，陳擔心妻子發現，將禮物偷藏起來，但某次陳使用按摩器被妻子發現，陳還瞎掰是跟同事借用，隔天就會歸還。

▲陳妻的閨密小姿（化名）談到張女的行徑，忍不住怒斥可惡。

除了送禮，張女還常揪陳男上摩鐵，陳妻就曾在家中發現摩鐵的沐浴備品，還有拆封過的水果口味保險套。小姿表示，陳妻問丈夫保險套哪來的？陳竟謊稱地上撿的，氣得陳妻打電話給張的老公，告訴對方張跟陳的姦情，不料，張夫不但沒生氣，還說：「那是我老婆喜歡的口味！」讓陳妻無言以對。



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