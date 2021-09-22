「台科大小姐」淪吸金共犯選擇離世　名模前夫竟也是嫌犯之一

▲許如君就讀台灣科技大學時，當選第一屆「台科小姐」。（圖／翻攝台科大校刊）

圖、文／鏡週刊

2019年初，按月領紅利的投資人發現紅利沒有如期發放。不安像漣漪迅速散開，大家紛紛要求解約，Cindy也在驚嚇後一番掙扎，最後決定提前解約，捨棄分紅只求拿回本金。

怎知，「法尼那邊說合約已修改，提前解約要扣3成本金，只能拿回7成。」不只剩7成，還要分多次給付，因為太多投資人同時要求解約，法尼聲稱資金周轉不來。Cindy慌了。

她也接到許如君的電話，法尼的投資人橫跨北中南共約2,000人，多半互不認識，但Cindy以前見過許如君，「有一次參觀完礦廠，大家去吃火鍋，我坐素食桌，她走過來問我能不能一起坐。」2人邊吃邊聊，因此相識。法尼出事後，Cindy接到許如君來電，「可能許小姐覺得我是可以講話的人吧，她說，她覺得受騙了，整個法尼都是假的。」

許如君的猜測沒錯。打著虛擬貨幣挖礦的高科技名號，法尼的本質老到不能再老，上線拉下線，再拿下線投資的錢支付上線的紅利及獎金，所謂「龐氏騙局」，台灣人俗稱「老鼠會」。

▲法尼公司設在龍潭的以太幣礦廠。（圖／翻攝法尼新創YouTube）

本土最慘騙局 鴻源害16萬人

龐氏騙局的最經典案例當推「馬多夫案」，馬多夫曾是美國那斯達克交易所主席，卸任後成立對沖基金，他在全球金融圈地位尊崇，沒人起疑。直到2008年金融海嘯，馬多夫的龐氏騙局才被揭穿，詐騙金額合近新台幣2兆元，受害者囊括各國銀行，震驚全球。馬多夫被判刑150年，今年4月以82歲之齡老死獄中。

至於台灣，最慘痛莫非「鴻源案」。那是第一次台灣錢淹腳目的1980年代，「鴻源投資」最風光時擁有鴻源籃球隊、鴻源百貨（今微風南京），直到檢調查緝地下投資公司，鴻源才被揭穿是一場騙局，吸金逾900億元，受害者多達16萬人，不少人跳樓自殺。主謀沈長聲僅被判7年、罰款300萬元，入獄後他依舊吃香喝辣，且4年後就假釋，出獄後繼續奢靡生活。

鴻源案爆發時，許如君正好出生。30年後的年輕世代早已不知沈長聲，活在低薪、低利息、高房價時代的他們，社畜般忙碌工作、忙著找投資機會，否則光靠薪水一輩子也買不起房、結不了婚、養不起小孩。

▲1980年代鴻源機構吸金900億元，主謀沈長聲被塑造得像神一般。（圖／翻攝鴻源雜誌）

提告恐成共犯 地產名師是騙徒

許如君一邊努力替人霧眉，一邊進修投資課，並進行各種投資。她投資法尼後獲利甚豐，決定加碼，又邀其他朋友加入。在法尼，只要成功邀人投資就有獎金，並晉升「顧問」。許爸說，女兒一直希望趕快多存點錢，「她想帶我們去澳洲玩、環遊世界。她還想買一間房子，出租後就能有『被動收入』。」

被動收入、財務自由，幾乎是當今年輕世代在高度金錢焦慮下，人人朗朗上口的聖經名詞，最後許如君一共投入158萬元。直到2019年初，她才驚覺可能被騙。

噩夢不只如此。許如君想提告，卻接到法尼台中區經理的電話，勸她別告，因為許如君自己也有邀人投資法尼，依《銀行法》已構成違法吸金，是「共犯」，若提告，自己也要坐牢。

許如君不可置信，決定找律師，怎知，律師也說，她邀人投資法尼，又「約定或給付與本金顯不相當之紅利」，已經違反《銀行法》第29條之1，會被判刑3到10年。她再找第2、第3個律師詢問，答案都一樣。

許爸回憶，女兒那段時間幾近崩潰，幾次抱著他大哭，「她說，她都沒有心要騙人，為什麼她周邊每個人都要騙她？她受騙不只在法尼。」

▲一直很拚的許如君擁有室內設計、美容等多張技術證照。（圖／鏡週刊提供）

原來，許如君曾花了好幾萬元上課的房地產名師王派宏，也在那時現出原形，2019年4月28日，王派宏忽然失蹤，學生們找不到人，2天後，警方證實王派宏已出境。據估，人間蒸發的王派宏吸金約20億元。

許如君也差點聽信王派宏而投資，幸而被父親勸阻。原來，30年前的鴻源吸金案，許爸正是受害者之一，「大概我27、8歲時，投30萬元，那時30萬元很大，我家附近透天厝才100多萬元。」我們隨口問起不知主謀沈長聲是否還活著？他馬上答：「還活著。於勇明（另一主謀）死了。」年輕時的血汗錢被騙光，30年來他始終盯著主謀下落。

難脫罪怕入獄 癱軟在地上痛哭

許如君聽了父親的話，逃過王派宏的詐騙，可惜，在這個詐騙王國，她沒能躲過其他鯊魚。她投資2萬美元購買「超級黃金幣」，黃金幣是由SPG｜超級金礦控股集團所發行的虛擬貨幣，總部設在英國。

法尼、王派宏接連露出原形後，許如君不安，找了當初賣她黃金幣的人，要求退錢。對方說需分期退款，從2019年7月開始退。那年11月SPG果然被爆出是詐騙，吸金7億元，嫌犯包括名模王靜瑩的前夫—前南港輪胎大股東陳威陶。

從王派宏的房地產、SPG黃金幣到法尼的以太幣礦機，全是騙局，難怪許如君對著父親哭喊所有人都想騙她。而她連SPG的第一期退款也沒能等到。許爸回憶：「5月母親節，我帶她回嘉義阿嬤家，她跑到阿嬤房間，躺在阿嬤床上說『阿嬤，我活得好痛苦。』後來到客廳又抱著我哭。」

他幾次告訴女兒：「多少錢？沒關係，爸爸幫你分擔。」女兒卻說不想連累爸媽、錢是爸媽辛苦賺的。女兒狀況一天比一天糟，許爸最後自己約了一名律師，暗示希望那律師告訴女兒事情沒那麼嚴重、她不會被關。

他帶著女兒一起找律師，想不到，那位律師仍說，看來女兒很難脫罪。「我女兒一下樓就整個人癱軟，沒辦法走路，癱在地上痛哭，我想帶她看醫生，她不肯。」

那時，主謀田書旗已遭羈押，許如君認定自己也會被關，「她還上網查監獄的生活，想知道女子監獄的人怎麼過日子，查完哭著說她不想坐牢。我說妳不會有事，妳是被害人耶！她一邊哭一邊自言自語『我是被害人⋯我是被害人？我才不是被害人，我已經變成共犯！』」

為什麼許如君可能坐牢？

多數人恐怕都不知道，拉人去投資、並講好有高額紅利，依《銀行法》就可能被判3到10年。

但這條法律並非沒有爭議，台北地院法官林孟皇就說：「吸金案中會升到最上級的上線，通常就是投資最多、也招攬下線的人，因為你很看好。通常只有主謀才掌握全盤，所以我會嘗試區分你是正犯、或被害人。」

林孟皇曾在地院金融專庭做過2樁判決，其中1樁被告多達二十餘人，但他釐清案情後只判2人有罪，其餘無罪，理由是，其他被告雖然拉人投資，但自身也都投入不少錢，應該是深信這是真的投資行為，對背後的吸金犯罪模式並不知情，「對客觀情狀欠缺認識」，所以不構成犯罪。這樣的見解後來二審時也獲高院支持。另1樁案件他也以同樣標準判決，但在二審遭到高院推翻，有個投資幾千萬的醫生被改判頗重刑度，「一直寫陳情信要我救他，但我無可奈何。」

刑事辯護律師協會理事長林俊宏也說：「法院對吸金的認定較寬鬆，容易成罪，因為《銀行法》的設計是只要幫忙招攬吸收資金、給不錯的利潤，就可能是幫助犯甚至正犯，但有的人只是賺一些佣金。」

也因此，像許如君這樣的「上線」儘管毫不知情、且離經營核心還很遠，但她詢問律師時，律師們也沒把握她一定沒事。幸而最後全案中像許如君這樣極外圍的上線，無人遭判刑。

曾任檢察官的律師陳重言就說，罪與刑應該要相當，就像《槍砲彈藥刀械管制條例》將「空氣槍」與獵槍、瓦斯槍並列，違法製造或販售要判重刑，但有的空氣槍殺傷力甚低，直到2009年釋憲，法條才增訂空氣槍要區分情節輕重度。他建議《銀行法》第125條也可比照增訂「情節輕微可減刑」的條款，較為合理 。



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