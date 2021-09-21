　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

921地震22周年！網憶驚魂夜「像被抓起來甩」上下晃：想到都還會怕

▲921地震台北松山東星大樓。（圖／慈濟基金會提供，下同）

▲921地震台北松山東星大樓。（圖／慈濟基金會提供）

記者施怡妏／綜合報導

22年前9月21日，夜半1點47分，驚天一震，震醒許多在夢鄉的人，還毀掉一個個家庭，震央位於南投集集鎮，芮氏規模7.3，天崩地裂的慘況在許多人腦海中難以抹滅，粉專「報地震 - 中央氣象局」貼出當時的地震報告， 2400多人罹難、10萬棟房子倒塌，網友們至今回憶起那晚，仍感到恐懼「真的是惡夢」。

「那是最殘忍、最恐懼的記憶」，粉專「報地震 - 中央氣象局」稍早發文，1999年9月21日凌晨1點47分，臺灣的地底和人間同時響起巨大的悲鳴，芮氏規模 7.3 的地震帶來了歷史性的災難，車籠埔斷層的錯動，彷彿為臺灣地表帶來一道劇烈的傷痕，一道長達105公里的傷痕，極淺層的世紀大震之下，總計損失超過3千億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專寫道，芮氏規模7.3，地震深度8.0公里，其中，南投縣魚池鄉震度高達7級；雲林古坑、台中市、嘉義阿里山則是震度6級，「似乎還可以看到許多臺灣人心底最難抹滅的痛」，雖然已經過了22年，但對那晚逃出的人來說卻恍若昨日。

粉專寫道，震後的臺灣掀起了法規和救災制度的全面進化、發表了世界級的地震研究，以及地震預警系統的現世；地震觀測網的密度、運算技術、地震儀有了整體的提升與進步，氣象局更是積極發展「地震預警系統」，至今，臺灣的地震預警的測報時間也已經縮短至10秒之內。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／報地震 - 中央氣象局）

▲至今想起，仍覺得恐懼。（圖／翻攝自Facebook／報地震 - 中央氣象局）

貼文曝光後，勾起許多網友那一夜的恐怖回憶，「記得當時台中停電將近一個禮拜，學校停課，過著很原始的生活」、「先上下，再左右，好可怕，想到都還會怕」、「22年前才國中的我，真的是被地震嚇死了！整個人像被抓起來甩一樣」、「當時台北四級，完全無法站穩，除了左右搖晃，還上下好幾公分的劇烈起伏」、「那天夜裡在台北值超商大夜班，上面高櫃中2/3的酒摔落碎了一地，整夜都忙著打掃，然後隔天一大早附近仍沒有電，只有我們有電的情形下，我蒸了這輩子最多的包子，供附近上班族來買早餐」。

網友們對於當時的狀況仍記憶猶新，「當年台北市凌晨1:43先傳來類似火車行進或施工的聲音，這應該是所謂的地鳴聲，然後1:47開始搖晃，上下左右的晃，房子大聲碰撞，然後突然停止，以為結束了，過沒多久出現更劇烈的震盪，接著停電了，想要看電視新聞報導都無法觀看，直到隔天陸續傳出災情」。

►全台都有的飯店特價了！

ET快訊
張亞中「3大主張」曝光　他狂抖：上天派來毀滅國民黨
iOS 15更耗電？　實測「這4款」續航力變差
快訊／留英女學生最新足跡曝！　24人採檢出爐
落魄歌手花2萬買1首歌！　意外爆紅狂賺4億
13秒療癒片！墨鏡哥「鬼切插隊」比中指　現世報馬上來
美女議員簍空比基尼「秀美背」　網暴動：有種轉正面
iPhone 12驚傳賣完不補貨！　這2款「跳水價現省300
正妹Youtuber離奇失蹤　錄音檔曝「她被狂打巴掌」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

1000cc綠茶17元！他好奇「比水還便宜」成本多低　網：一滴就整桶

快訊／留英女學生彰化足跡曝！車突故障進廠修理　24人採檢出爐

北市校園明起接種BNT　學生4點注意了：要睡飽不能空腹

北向宜蘭－頭城「時速26公里」　國5車潮下午達高峰！恐塞到傍晚

連假最後一天大塞車　東勢各大景點替代路線一次看

921地震22周年！網憶驚魂夜「像被抓起來甩」上下晃：想到都還會怕

高顏值男新秘「化腐朽為神奇」　新嫁娘被自己美哭了

中秋收假日蘇花路廊　預估北上車流量將達1.5萬輛／日

美女議員簍空比基尼「秀美背」　網暴動：有種轉正面

中秋收假日上午北返車潮陸續增加　雪隧均速40-50公里

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

「神明在罵我」7旬伯4天犯8毀損案　香爐丟紀念碑罵：這些都是邪教！

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

葬儀社燒錯遺體！再見爸已成灰　兒子怒控訴：難怪連擲6笑杯...

1000cc綠茶17元！他好奇「比水還便宜」成本多低　網：一滴就整桶

快訊／留英女學生彰化足跡曝！車突故障進廠修理　24人採檢出爐

北市校園明起接種BNT　學生4點注意了：要睡飽不能空腹

北向宜蘭－頭城「時速26公里」　國5車潮下午達高峰！恐塞到傍晚

連假最後一天大塞車　東勢各大景點替代路線一次看

921地震22周年！網憶驚魂夜「像被抓起來甩」上下晃：想到都還會怕

高顏值男新秘「化腐朽為神奇」　新嫁娘被自己美哭了

中秋收假日蘇花路廊　預估北上車流量將達1.5萬輛／日

美女議員簍空比基尼「秀美背」　網暴動：有種轉正面

中秋收假日上午北返車潮陸續增加　雪隧均速40-50公里

大谷翔平4支0　天使遭太空人砲轟0比10落敗

蛇蛇回台了！防疫隔離打積分被白金仔嘴「我宗師」…觀眾怒噴回去

標普全球：北京不會對恆大「提供任何直接支持」　非大到不能倒

前男友變繼父！她崩潰揭「母子戀」內幕　被親媽綠爆3人還同居

媽媽嘴雙屍命案！咖啡店老闆+2股東「未盡監督之責」判賠確定

邱顯智不挺高虹安「綠畜塔綠班」：不該侮辱其他政黨支持者

小玉兒中秋在家孤單過：要盡量想開心的事　背後原因令人心疼

1000cc綠茶17元！他好奇「比水還便宜」成本多低　網：一滴就整桶

90%都是水！吃剉冰必加「激瘦配料Top2」　一張圖熱量全曝光

久等了！新莊首間「壽司郎」開幕了　大切生鮭魚優惠價40元

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

生活熱門新聞

清大學生會長「自封全台最正」　3千字奇文被瘋傳

中秋節最討厭禮品出爐！網揭4缺點酸爆

清大學生會道歉了！自封「最正會長」承認太輕浮

開房AA制「女少付300元」　男友竟跟媽媽告狀

iPhone最失敗功能是它！　鄉民爆共鳴：就是死不改

有「料理包的泡麵」怎處理？老饕推1步驟

燒肉店員狂問「要不要換網」？　暗黑內幕曝

桃園5000變1萬2　好事成雙券外地人也可抽獎

染疫留英女學生台南足跡曝

不適合同居6對星座CP！「這2人脾氣太硬」只想等對方道歉

中秋節「10禁忌」曝！吃這種月餅慘了

工地女神扛便當爬11樓「吐舌」嬌喘　網融化了

台大女嫌丟臉「分手中興男」　台大教授留言也被嗆

即／台中春水堂6員工快篩出爐

更多熱門

相關新聞

921大地震22周年　AIT：台灣已成印太地區備災的領導者

921大地震22周年　AIT：台灣已成印太地區備災的領導者

921大地震今滿22周年，美國在台協會（AIT）除向當年2415位罹難者表達哀悼外，還讚揚台灣持續努力發展應對各種緊急情況的能力，已成為印太地區備災的領導者；此外，也樂於與國際社會分享其專業知識。

歸仁警查獲台、泰、越、印酒駕

歸仁警查獲台、泰、越、印酒駕

KIA Sportswagon試駕

KIA Sportswagon試駕

中國禁台灣釋迦蓮霧　日網嗨：請出口給我們

中國禁台灣釋迦蓮霧　日網嗨：請出口給我們

大陸突禁台灣釋迦蓮霧　饒慶鈴喊話拼零檢出

大陸突禁台灣釋迦蓮霧　饒慶鈴喊話拼零檢出

關鍵字：

921大地震地震台灣中央氣象局

讀者迴響

熱門新聞

【鏡相人間】虛擬的夢　殺人的假投資真詐騙

喝酒就臉紅！醫曝「是生病了」…想練酒量恐致癌

台灣僅2款疫苗能通關！　美11月鬆綁入境條件曝

清大學生會長「自封全台最正」　3千字奇文被瘋傳

余皓然校花女兒留學1月「變胖了」！

中秋節最討厭禮品出爐！網揭4缺點酸爆

清大學生會道歉了！自封「最正會長」承認太輕浮

鳳梨神鵰入珠7749顆「爆2後遺症」！崩潰停機1個月

龍劭華頭七…她驚見靈堂「魂魄點頭又搖頭」

即／大逃殺　美股早盤暴跌500點

開房AA制「女少付300元」　男友竟跟媽媽告狀

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失！27年後近況曝

iPhone最失敗功能是它！　鄉民爆共鳴：就是死不改

有「料理包的泡麵」怎處理？老饕推1步驟

鳳梨剪頭髮被女友管！　她「向前一傾」網嚇爆：好兇

更多

最夯影音

更多
《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！
為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面