921地震22周年！網憶驚魂夜「像被抓起來甩」上下晃：想到都還會怕

▲921地震台北松山東星大樓。（圖／慈濟基金會提供）

記者施怡妏／綜合報導

22年前9月21日，夜半1點47分，驚天一震，震醒許多在夢鄉的人，還毀掉一個個家庭，震央位於南投集集鎮，芮氏規模7.3，天崩地裂的慘況在許多人腦海中難以抹滅，粉專「報地震 - 中央氣象局」貼出當時的地震報告， 2400多人罹難、10萬棟房子倒塌，網友們至今回憶起那晚，仍感到恐懼「真的是惡夢」。

「那是最殘忍、最恐懼的記憶」，粉專「報地震 - 中央氣象局」稍早發文，1999年9月21日凌晨1點47分，臺灣的地底和人間同時響起巨大的悲鳴，芮氏規模 7.3 的地震帶來了歷史性的災難，車籠埔斷層的錯動，彷彿為臺灣地表帶來一道劇烈的傷痕，一道長達105公里的傷痕，極淺層的世紀大震之下，總計損失超過3千億元。

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粉專寫道，芮氏規模7.3，地震深度8.0公里，其中，南投縣魚池鄉震度高達7級；雲林古坑、台中市、嘉義阿里山則是震度6級，「似乎還可以看到許多臺灣人心底最難抹滅的痛」，雖然已經過了22年，但對那晚逃出的人來說卻恍若昨日。

粉專寫道，震後的臺灣掀起了法規和救災制度的全面進化、發表了世界級的地震研究，以及地震預警系統的現世；地震觀測網的密度、運算技術、地震儀有了整體的提升與進步，氣象局更是積極發展「地震預警系統」，至今，臺灣的地震預警的測報時間也已經縮短至10秒之內。





▲至今想起，仍覺得恐懼。（圖／翻攝自Facebook／報地震 - 中央氣象局）

貼文曝光後，勾起許多網友那一夜的恐怖回憶，「記得當時台中停電將近一個禮拜，學校停課，過著很原始的生活」、「先上下，再左右，好可怕，想到都還會怕」、「22年前才國中的我，真的是被地震嚇死了！整個人像被抓起來甩一樣」、「當時台北四級，完全無法站穩，除了左右搖晃，還上下好幾公分的劇烈起伏」、「那天夜裡在台北值超商大夜班，上面高櫃中2/3的酒摔落碎了一地，整夜都忙著打掃，然後隔天一大早附近仍沒有電，只有我們有電的情形下，我蒸了這輩子最多的包子，供附近上班族來買早餐」。

網友們對於當時的狀況仍記憶猶新，「當年台北市凌晨1:43先傳來類似火車行進或施工的聲音，這應該是所謂的地鳴聲，然後1:47開始搖晃，上下左右的晃，房子大聲碰撞，然後突然停止，以為結束了，過沒多久出現更劇烈的震盪，接著停電了，想要看電視新聞報導都無法觀看，直到隔天陸續傳出災情」。