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李貴敏批簡訊實聯制「損人不利己」　無法協助疫調卻引發憲政危機

▲▼ 簡訊實聯制,掃描QRCode,疾管家,防疫措施,COVID-19,武漢肺炎,新冠肺炎 。（圖／記者李毓康攝）

▲李貴敏批評簡訊實聯制「損人不利己」 。（示意圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委李貴敏21日表示，簡訊實聯制引發廣泛爭議，指揮中心仍未訂定監督稽核機制及配套措施，也未訂定相關實施範圍，已經侵害憲法保障的隱私權，無法達到協助防疫、疫調的功能，卻引發了憲政危機，讓她直言「對人民沒幫助的事就不用再做了吧」。

李貴敏21日發布新聞稿表示，簡訊實聯制引發廣泛爭議，不是剛剛才發生，從實際執行狀況來看，實聯制不過創造了一個大數據，但是Database（數據庫）太大，縣市政府根本沒法用，因此抱怨連連。

李貴敏指出，尤其在取得的過程中，包括四大電信業者的規範、server有無後門、被駭風險多高都付之闕如，指揮中心竟仍未針對實聯制措施，訂定監督稽核機制及配套措施，也沒有訂定相關實施範圍，難怪連審計部決算報告都痛批，「很難確保民眾個資安全」。

李貴敏認為，事實上定位也是個資，定位與訊息的鎖定，已經侵害到憲法保障的隱私權，結果一方面無法達到協助防疫、疫調的功能，卻引發了憲政的危機，「如此損人不利己，又何必蒐集這麼多資料？對人民沒幫助的事就不用再做了吧？」

李貴敏提及，台中地院的法官日前揭發，警方藉此鎖定嫌犯行蹤，涉及侵害人民隱私權一事，有人關心警方使用簡訊實聯制辦案是否合理，但事實上根本不是合不合理的問題，而是違不違法的問題，合理與否須在合法情況之下才有討論必要。

「為了防疫的簡訊與資料能否為辦案而蒐集？當然不可以！」李貴敏說，如果想要通聯資料，應經過通保法申請，緊急情況雖能先作，但也一定要在一定期限內立即送法官核准，不可以逾越法律的權限。

李貴敏說明，不管實聯制行政指引也好，簡訊實聯制也好，目的都是為了遏制疫情擴散，減少實聯制紙本填寫接觸才推出，法律上也規定須「經過使用人同意」，且僅供疫情指揮中心疫調使用，如果沒有履行同意的前提，就不符合法令規定上面的「同意」。

李貴敏強調，簡訊實聯制看起來用意良善，但一點都不務實，甚至沒有實質作用，更何況如果立法嚴苛、執法鬆散，再由行政權決定要不要落實，民主就會倒退到專制，徒法不能以自行，法治國家的概念就是依法行政。

「行政單位自己都沒有依法執行的話，我們能期待老百姓的權利得到保障嗎？」李貴敏質疑，行政單位對於人權、隱私權看起來完全不在乎，如果沒有人權，還談什麼民主。

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