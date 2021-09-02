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有心臟疾病！她想問「打疫苗風險」遭踢皮球　網曝關鍵：哪敢保證

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲一名有著心臟疾病的女網友欲諮詢疫苗風險，卻接連遭到1922及看診醫生「踢皮球」。（示意圖／記者李毓康攝）

實習記者高琳景／綜合報導

新冠疫苗持續開打，政府雖鼓勵大家「輪到你，就去打」，但仍有病友對於疫苗所帶來的副作用感到恐懼。一名網友即表示，因為本身有心臟疾病等問題，最近好不容排到AZ疫苗，因此想諮詢一下醫生比較保險，但過程中卻遭到1922和醫生踢皮球，讓她無奈嘆「沒有要醫生給保證，只是想了解風險。」

一名女網友在PTT以「放棄AZ 等BNT&moderna要多久」為題發文，表示自身有「二尖瓣脫垂、心臟缺氧、血壓過低」等問題，但因為主診斷和副診斷的因素，因此不符合第9類資格。直到近日剛好符合第7輪的AZ預約資格，想說回診諮詢一下醫生比較保險，而1922也建議諮詢心臟科醫生。

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▲▼0。（圖／翻攝自PTT）

然而，回診當天醫生僅叫原Po先去預約疫苗施打，到現場再問醫生，堅決不回答疫苗問題，表示「只負責看心臟問題，疫苗問題去問疫苗施打醫生。」讓她不禁納悶「如果在施打現場發現不適合AZ，那不就要爽約然後重排mRNA疫苗？」

原Po進一步表示，沒有要醫生給保證，只是想了解風險，「我知道任何疫苗都有風險，即使打了出問題也不會是醫生的錯啊。」只是針對疫苗的諮詢求助無門，覺得被踢皮球很無奈，直言「韭菜沒人權，生病的韭菜更沒人權」。

貼文曝光後，有不少網友認為「沒人敢跟你保證的，幫QQ」、「每個人的體質不同，醫師哪敢掛保證？」、「這回答感覺是醫生們的SOP，不然出事怎麼辦？」、「現在醫療糾紛這麼多，哪敢跟你保證」、「醫生這樣很正常啊，現在相關研究也還不夠多，隨便亂回答、唬爛你，才是不負責任」。

也有網友分享「心室中膈缺損+1，AZ打了一個多月了，退燒後撐過來了」、「二尖瓣脫垂打了AZ了（不過我不嚴重」、「我跟你狀況一模一樣，也是二尖瓣膜脫垂，今年初追蹤寫在副診斷也不能打，我決定等BNT」、「二尖瓣脫垂+1，歸第九類，打過AZ第一劑，沒事」。

 

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