有心臟疾病！她想問「打疫苗風險」遭踢皮球　網曝關鍵：哪敢保證

▲一名有著心臟疾病的女網友欲諮詢疫苗風險，卻接連遭到1922及看診醫生「踢皮球」。（示意圖／記者李毓康攝）

實習記者高琳景／綜合報導

新冠疫苗持續開打，政府雖鼓勵大家「輪到你，就去打」，但仍有病友對於疫苗所帶來的副作用感到恐懼。一名網友即表示，因為本身有心臟疾病等問題，最近好不容排到AZ疫苗，因此想諮詢一下醫生比較保險，但過程中卻遭到1922和醫生踢皮球，讓她無奈嘆「沒有要醫生給保證，只是想了解風險。」

一名女網友在PTT以「放棄AZ 等BNT&moderna要多久」為題發文，表示自身有「二尖瓣脫垂、心臟缺氧、血壓過低」等問題，但因為主診斷和副診斷的因素，因此不符合第9類資格。直到近日剛好符合第7輪的AZ預約資格，想說回診諮詢一下醫生比較保險，而1922也建議諮詢心臟科醫生。

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然而，回診當天醫生僅叫原Po先去預約疫苗施打，到現場再問醫生，堅決不回答疫苗問題，表示「只負責看心臟問題，疫苗問題去問疫苗施打醫生。」讓她不禁納悶「如果在施打現場發現不適合AZ，那不就要爽約然後重排mRNA疫苗？」

原Po進一步表示，沒有要醫生給保證，只是想了解風險，「我知道任何疫苗都有風險，即使打了出問題也不會是醫生的錯啊。」只是針對疫苗的諮詢求助無門，覺得被踢皮球很無奈，直言「韭菜沒人權，生病的韭菜更沒人權」。

貼文曝光後，有不少網友認為「沒人敢跟你保證的，幫QQ」、「每個人的體質不同，醫師哪敢掛保證？」、「這回答感覺是醫生們的SOP，不然出事怎麼辦？」、「現在醫療糾紛這麼多，哪敢跟你保證」、「醫生這樣很正常啊，現在相關研究也還不夠多，隨便亂回答、唬爛你，才是不負責任」。

也有網友分享「心室中膈缺損+1，AZ打了一個多月了，退燒後撐過來了」、「二尖瓣脫垂打了AZ了（不過我不嚴重」、「我跟你狀況一模一樣，也是二尖瓣膜脫垂，今年初追蹤寫在副診斷也不能打，我決定等BNT」、「二尖瓣脫垂+1，歸第九類，打過AZ第一劑，沒事」。