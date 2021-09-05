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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「狼來了太多次會搞砸防疫」　藍委：衛福部應說明百萬簡訊標準何在

▲110萬筆「細胞簡訊」引熱議，桃園衛生局：勿驚慌

▲110封細胞簡訊引起熱議。（圖／指揮中心提供）

記者杜冠霖／台北報導

長榮航空3名機師確診，指揮中心4日發送110萬封警示簡訊，範圍遍布桃園、雙北、高雄，但除了足跡未說明清楚，更有沒去過桃園的民眾也收到警訊，引發「簡訊之亂」，對此，國民黨立委李貴敏質疑，指揮中心發送簡訊的標準到底是什麼，「群發百萬簡訊是實聯制的足跡，還是其他，指揮中心總該説清楚吧！」

李貴敏5日在臉書發文表示，不少收到簡訊的民眾一頭霧水，只能遵循簡訊中請「就醫評估或可至社區篩檢站採檢」之建議行動，也造成快篩站大排長龍，或到藥房搶買快篩撲空，「官員竟還若無其事的說只是提醒與建議，未必需要急著快篩，實在讓人傻眼！」

李貴敏指出，指揮中心長期黑箱作業，也讓政府防疫能力的信任度破產。民眾苦無足夠的國際認證疫苗可以施打，又碰上這個亂槍打鳥的簡訊之亂，只能自認倒楣。但台灣防疫如果一路只靠民眾高度自覺，「類似簡訊多來幾次，等到問題發生，會不會因為狼來了太多次而搞砸了？」

對於此次細胞簡訊，李貴敏表示，指揮中心發簡訊前都沒想過國人會緊張嗎、因此增加的檢查與醫療負擔又是誰來埋單、一家人裡有人有有人沒有，發送標準到底是甚麼？到底足跡在哪，「群發百萬簡訊是實聯制的足跡、還是其他，指揮中心總該説清楚吧！」

衛福部次長石崇良則呼籲，細胞簡訊匡列的範圍時間很長，即使足跡與時間重疊，風險還是很低，簡訊的目的是希望民眾「有症狀」再去篩檢，這段期間也多觀察自己的身體狀況，絕對不是收到簡訊的人，統統都要篩檢。

石崇良指出，簡訊的目的是先讓民眾有警覺並做到自我健康監測，若有症狀再去篩檢，且依照現行規定是「有症狀者才是公費篩檢」，若出於個人憂慮，篩檢就屬於自費範疇，還是要先看有無症狀，決定是否到醫院篩檢。

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關鍵字：

李貴敏簡訊之亂指揮中心細胞簡訊

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