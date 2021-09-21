饒慶鈴向中央喊話！3訴求救釋迦農　發行「釋迦券」可救急

▲中國大陸宣佈暫停釋迦輸入後，目前正值產際的大目釋迦將面臨銷售困境。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

中國大陸宣佈自9月20日暫停釋迦輸入後，台東縣長饒慶鈴多方奔走與相關產業單位研商對策，21日中秋連假最後一天也前往多處釋迦果園，持續與農民朋友溝通請益，協助釋迦產業發展。



台東縣政府農業處說明，台東釋迦種植面積約5400公頃，主要分為「大目釋迦」及「鳳梨釋迦」，所占面積約為各半。現在是大目釋迦產季，主要內銷國內市場。而兩個月後才是鳳梨釋迦產季，以外銷為主。

▲▼台東縣長饒慶鈴前往釋迦果園與農民朋友溝通請益研商對策。

農業處進一步表示，「鳳梨釋迦」年產量約25000~28000公噸，產期從12月到隔年4月，近3年外銷量約14000~15000公噸，近95%銷往中國大陸，其餘為香港、加拿大、新加坡及馬來西亞等國家，外銷鮮果年產值約15億元，整個「鳳梨釋迦」產業鏈包括：農藥、資材、包裝、授粉、集貨、冷鏈等等，總產值估約50～60億元。故現在主要外銷通路突然中斷，對台東「鳳梨釋迦」會有巨大影響。





饒慶鈴表示，感謝中央提出10億元救市場，台東也提出迫切需要的三大訴求，請中央一同支持：

一、發行台東釋迦券：台東為了振興疫後的台東經濟，推出「預約台東」旅遊優惠方案行銷釋迦，目前中央也將發行農遊券，希望仿效台東做法、並綁定釋迦共同行銷，吸引國人以實際購買方式力挺台東。

二、盡早公布「鳳梨釋迦」受貿易損害補貼及產期調節等配套措施：政府今年在缺水時提出補助水稻休耕每公頃14萬元，建議盡早依據鳳梨釋迦生產成本公布鳳梨釋迦受貿易損害補貼及產期調節的配套措施，以安民心。

三、補助農會冷鏈設備、加碼出口至其他國際市場的運費補貼：鳳梨釋迦因為不耐儲運，台東努力推動外銷10年，冷鏈運輸技術逐漸成熟，但光是台東地區農會冷鏈包裝集貨場投資金額就超過1億元，建議中央增加補助各農會冷鏈設備。



饒慶鈴強調，台東農民努力的維持釋迦高品質、而台東縣政府也很努力協助擴展內外銷市場，目前面臨釋迦危機，感謝所有關心釋迦產業的朋友，中央地方齊心，把危機化為轉機。