女山友獨攀登山界四大障礙！僅走1／8摔傷　警消花8小時送醫

▲八通關步道的對關路段不時傳出崩坍落石。（圖／資料照片，玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

山友黃姓女子獨自前往南投信義鄉，前往挑戰被喻為「登山界四大障礙」之一的馬博拉斯橫斷步道，未料只走了1/8的路程就在對關崩塌區摔倒受傷，報案求援；南投縣消防局獲報後派員前往，花了超過8小時才將黃女送上救護車送醫，所幸她僅受輕傷、目前已無大礙。

南投消防局指出，昨天早上7時35分接獲黃姓女子（41歲）報案，指自己在玉山八通關11.5公里處的對關崩塌區不慎跌落邊坡，請求救援；玉山消防小隊立刻組隊前往現場，所幸黃女僅手腳擦傷、意識清楚，在消防隊員協助下，下午3時49分搭乘救護車下山，前往部立南投醫院治療。

▲山友獨攀馬博橫斷，未料在對關崩塌區即滑倒受傷，被警消救回。（圖／資料照片，玉山國家公園管理處提供）

黃女向消防隊表示，這次計畫獨自從信義鄉東埔登山口進入，準備通過馬博拉斯橫斷，未料才剛出發不久就摔傷；玉山國家公園管理處表示，馬博橫斷長達96.3公里，在八通關步道的對關路段過去就不時傳出崩坍落石、相當難走，玉管處也在現場設立「危險！請注意」「請小心通過，勿逗留」等警告標語。

玉管處指出，馬博橫斷除了因山高路陡、屏障性較大，稜線上斷崖嶙峋，極富地形地質景觀與挑戰性；雖有步道系統，但步徑較差，必須有完整之登山裝備、充沛之體力、耐力，以及豐富登山知識，方可從此登山活動，南投消防局也呼籲挑戰高難度登山行程時，應結伴同行以策安全。



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