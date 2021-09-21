中秋與永康仁愛之家育幼所兒少共度　黃偉哲祝福孩子未來發光發亮

▲台南市長黃偉哲21日至永康仁愛之家育幼所贈送秋節月餅，並針對3名上大學及警交新鮮人，特別準備開學禮物，祝福順利踏上新旅途，未來都能發光發亮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋佳節家家戶戶月圓人團圓，但社會上有部分人失怙、失恃無所依親，需要特別的關懷，台南市長黃偉哲21日至永康仁愛之家育幼所贈送秋節月餅，除關懷鼓勵所內安置的弱勢兒少外，也親自向機構人員傳達感謝，謝謝他們對孩子們的陪伴與悉心照顧。





黃偉哲市長表示，今年有3名監護兒少考上大專院校，分別錄取台南應用大學、嘉南藥理大學及警察專科學校，每個孩子都逐漸找到自己人生的方向，錄取的校系不僅符合同學的意願，不管是擔任警消、社工或運動健康管理，都是社會上很需要的科系，他期許同學將來畢業後能學以致用，能夠貢獻社會、回饋社會。



黃偉哲說，中秋佳節的時候，家家戶戶都是月圓人圓、家裡團圓，而在仁愛之家希望能夠透過老師的手，透過所有工作人員的心，帶給同學最好的溫暖，能夠讓他們有一個溫馨圓滿的中秋佳節。





仁愛之家育幼所於1970年成立，針對家庭無力教養或失依、變故、受虐兒童及少年，提供安置、生活支持及諮詢輔導等服務，並逐步培力兒少增加生活適應及問題解決能力。目前所內共計安置31名兒少，其中有26名是由台南市政府監護的孩子。社會局陳榮枝局長十分感謝仁愛之家育幼所多年來的協力合作，持續地陪伴這群需要照顧的弱勢兒少。



社會局補充，特別讓人感動的是，從小失依的小明（化名），多年前立志報考警專回饋社會，這幾年除了努力讀書外，更堅持每天跑操場鍛鍊體力以應付體能測驗，雖然疫情期間遇到諸多挑戰，然小明仍不放棄，堅持追求自己的理想，在9月順利地錄取警專。為了勉勵今年考上大學的3名兒少，黃偉哲市長也針對3名新鮮人特別準備開學禮物，祝福孩子們順利踏上新的旅途，未來的日子都能發光發亮。



為了讓孩子們感受中秋佳節氣氛，秋節連假前南市府陸續媒合社會資源，透過社會局社工人員發送月餅及柚子至仁愛之家育幼所。為了更進一步傳達對弱勢兒少的關懷，並讓孩子們感受到社會大眾的關心與祝福，今日特地到育幼所勉勵孩子們。在這個團圓喜樂的日子裡，他很開心與孩子們共聚一堂，祝福大家中秋佳節平安快樂；同時，也勉勵弱勢兒少以寬闊的心看待月圓月缺，期許日常中的所有不圓滿都能逐漸拼湊成獨一無二的幸福美滿。