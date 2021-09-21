中秋夜「這兩處」賞月條件最佳　週五首波東北風報到！北部略轉涼

▲預報員李孟軒表示，今天東部、南部賞月條件最佳。（圖／翻攝自中央氣象局）

記者許維寧／台北報導

今天（9/21）中秋節，中央氣象局預報員李孟軒表示，今天上午各地高溫炎熱，下午各地山區、近山區、大台北地區有局部短暫雷陣雨機率，若午後雷雨發展較晚、雲系消散慢，則可能影響賞月品質。東南部則雲量偏多，想賞月需碰碰運氣。但整體而言，南部、東北部賞月品質最佳，中部以北午夜前也有機會看到皎潔明月。

中央氣象局預報員李孟軒表示，今天受太平洋高壓影響，台灣上空雲量仍偏少，唯獨離島馬祖受北方鋒面影響，有局部短暫陣雨機率。其他地區中午前後高溫均可來到32度左右，西半部近山區、大台北地區、花東縱谷高溫則上看34至35度，民眾若想把握連假最後一天出遊，還需注意防曬、補充水分。

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李孟軒分析，今天午後降雨範圍較昨日廣，受熱對流影響各地山區和近山區、大台北地區都有局部短暫雷陣雨機率，中南部近山區與山區則有局部大雨發生機率，預計入夜後降雨趨緩，但若雲系消散較慢賞月時間則可能延後。位於迎風面的東南部則受水氣影響，全天均有短暫陣雨機率。

整體而言，李孟軒說，今天中部以北深夜至清晨可能有零星短暫雨發生，因此較好賞月時機約在午夜前，東南部則因位於迎風面、易有短暫陣雨，賞月還需要碰點運氣。南部、東北部賞月條件則最好。

另外，李孟軒也提醒，今、明兩天均受太平洋高壓影響各地天氣穩定，並需留意午後雷雨發生，中南部則有局部大雨發生機率。但週五（9/24）開始受到北方高壓影響，將帶來微弱的東北風，東半部、大台北地區、基隆北海岸等雲量將偏多，高溫約會下降1至2度。其他地區則不受影響，仍為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。