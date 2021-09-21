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社會 社會焦點 保障人權

2男赴山區搜救迷路友人反摔傷　困30米深谷還打電話請友人報案

▲遊客跌落山谷，警消合力救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲2名男子上山救人反跌落山谷，警消合力救援（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

台中市楊姓男子在中秋連假前一天，獨赴南投仁愛鄉春陽地區爬山時迷路，後自行脫困；但王姓友人擔心其安危，找了蘇姓友人齊赴該山區搜尋，反而雙雙摔落30米深的山谷中受傷，打電話請楊男報案求援，仁愛鄉警消人員費時近5個小時才將2人拉抬至谷邊地面，送醫急救，所幸傷勢不重、已無大礙。

仁愛警分局指出，17日11時40分許，勤務指揮中心接獲楊姓男子報案，稱有登山客在仁愛鄉春陽村春陽温泉上方山區登山時摔落山谷受傷，同時派遣春陽派出所副所長林克強及廬山派出所警員林冠文，配合仁愛消防分隊於12時許入山搜救。

▲遊客跌落山谷，警消合力救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方會同消防人員於下午16時30分，在案發地點附近的山澗內發現王姓（37歲）、蘇姓（24歲）等2名受困的男子；由於墜落處深達30米，警消先以繩索拋下山谷後，再一一將2男拉拔、攙扶爬上山坡，順利由救護車送往埔里榮民醫院，2人幸運均僅受擦、挫傷，並無生命危險。

▲遊客跌落山谷，警消合力救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲遊客跌落山谷，警消合力救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

王、蘇2人向警方表示，當天是楊姓友人先獨自一人從台中市到仁愛鄉春陽村登攀武令山，因在山中迷路，故打電話向王男求救，並傳送所在位置；王男心急之下找來蘇姓男子，從台中市趕到仁愛鄉春陽村入山尋找楊男，怎料不慎跌落深谷內，由於坡度過陡且2人驚嚇過度、體力耗盡，無法自行攀爬上坡。

王男當時再以電話聯絡楊姓友人，才知道楊男後來遇到其他山友，早已走出迷途的山林脫困，毫髮無傷；本欲救人的王、蘇2男反而委請楊男報警求救，才得以成功脫困，結束一場虛驚。
 

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