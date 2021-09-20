明中秋夜迎睽違8年「真・月圓」　一張圖秒懂全台賞月指數

▲明天農曆15滿月，氣象局預估僅東南部、馬祖地區賞月機率較低。（圖／氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

明天（9/21）中秋節，根據台北市立天文科學教育館解說指出，中秋為農曆8月15日，但滿月可能發生在農曆14至17日間，從103年至109年間的中秋當日其實並非滿月。睽違8年後，今年中秋才真正又逢「中秋月圓」。今年中秋月亮東昇時間為18時18分，氣象局表示，明天剛入夜午後對流雲系可能仍多，但「夜越深賞月機率越高」，東南部和馬祖地區則需碰碰運氣。

中央氣象局表示，明天太平洋高壓勢力仍強，白天秋老虎發威各地天氣炎熱，午後西半部地區、其他山區則受對流影響，有局部短暫雷陣雨機率。此外，明天受東南風影響，迎風面的東南部地區、恆春半島及馬祖亦有局部短暫陣雨。

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氣象局分析，過去中秋滿月多在農曆16日，但今年恰逢農曆15日，也是名義上貨真價實的真月圓日。明天入夜後隨對流雲系散去、天象越清明，夜越深，賞月的機率也越高。整體而言，各地晚間天氣多屬晴朗、少雲，都有機會看到皎潔明月。僅東南部、恆春半島，水氣乘東南風進入，同時馬祖水氣也增多，因此上述地區預估入夜後雲量仍較多，賞月需碰碰運氣，但預計也能「雲中窺月」，不是完全沒有機會。

北市天文科學教育館指出，今年中秋為國曆9月21日，當月亮和太陽的黃經相差180度，才是天文定義上的滿月。此外由於農曆以朔（新月）為初一，滿月可能發生在農曆14至17日間。根據統計，農曆16日發生滿月的機率最高，約佔47%；15日約37.5%；在17日約15%；在14日的機率則最低僅0.5%，故民間才有「十五月亮十六圓」的說法。今年中秋月亮東昇時間為18時18分，民眾可趁著好天氣來欣賞。