嬰兒車滑落車道！十字路口狂飆　和轎車「正面對決」驚險影片曝光

記者張寧倢／編譯

土耳其一名粗心媽媽帶著兒子爽逛超市，但她竟然將嬰兒車隨意放在路邊，而且沒有妥善固定，就在她轉身不到幾秒後，嬰兒車滑落車道，由於地面坡度太大，孩子就這樣「連人帶車」直接在十字路口狂飆，畫面相當危險。

根據愛爾蘭RTE報導，這段由當地網路設計公司Karagoz Teknoloji曝光的監視器畫面顯示，土耳其一名粗心的媽媽14日推著一台嬰兒車和兒子來到社區超市，但在進店之前她只有輕輕鎖住嬰兒車後輪，並沒有將嬰兒車抬上騎樓，由於地面坡度太大，母子倆才剛轉身不到2秒，嬰兒車就整台轉向，導致坐在裡頭的孩子連人帶車滑落車道。

▲土耳其粗心媽未妥善固定嬰兒車，導致孩子連人帶車在馬路上狂飆。（圖／翻攝自YouTube／inside edition）

嬰兒車幾乎是直線加速滑落，更驚險的是，此時對向出現一台白色轎車，差1公尺距離就可能會正面撞上嬰兒車，所幸駕駛及時煞車才未釀成意外。不過，嬰兒車仍然沒有停下來，繼續狂飆經過十字路口，直到整台嬰兒車已經消失在監視器畫面之中，孩子的母親才驚覺事情嚴重，慌慌張張地拔腿狂追。

據報導，這名嬰兒後來被送往醫院，僅受了一些輕微外傷，但情況大致良好。

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