好市多「禦寒神物」重出江湖　他秒搬10盒：用量很大！網戰翻了

▲好市多暖暖包上架了！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

今年1月時，光是半個月就有3波寒流狂襲，冷到民眾瘋搶暖暖包，當時好市多上架，短短1分鐘就被秒殺，讓人印象深刻。轉眼間進入秋天，有網友驚見，好市多暖暖包上架了，二話不說就搬了10盒回家，並笑虧「用量很大！」不過文章曝光後，網友卻是兩派看法，「我OK，你先搶」、「經期來很好用耶...我必囤」。

一名男網友在臉書臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，13日去逛內湖賣場時，發現年初被搶翻天的「日本小白兔貼式暖暖包」重出江湖，下秒靈光一閃，讓他自嘲「超前部署先搶個10盒再說，小弟用量很大，一年四季都在用！」

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照片可見，暖暖包一盒40入，售價399元，一片平均10元，對比1月庫存供不應求，甚至有不肖代購業者在網路轉賣，10入價格竟被哄抬至500元，等於一片要價50元，引發網友罵聲連連。

▲暖暖包秒殺！（圖／翻攝COSTCO好市多消費經驗分享區、桃園人桃園事討論區）



文章曝光後，底下網友反應兩極，「我OK，你先搶」、「真心覺得買一件羽絨外套穿就夠了，台灣冬天也很熱」、「去年也買了一盒還沒用完」、「這是貼式的小孩不愛用」、「貼式不方便使用，喜歡手握式24小時的」、「冬天越來越不冷了」。

另一派網友回應，該款是必囤好貨，「經期來很好用耶！可以貼在肚子上呀～這個我必囤」、「大姨媽跟落枕到時候真的很好用！但一盒用超久」、「貼式是最方便的，台灣頂多是遇到幾天的超級寒流，曾經有遇過在高度不高的林口台地上，天空就下起小雪花，還好有貼式暖暖包，貼在胸口、腳底，暖呼呼的血液就能循環全身」。

▼日前有會員一次搬40盒暖暖包，讓人看傻眼！（示意圖／記者曾筠淇攝）

