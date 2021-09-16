好市多買美國板腱牛「肉卡3顆小鋼珠」　他傻：生前散彈槍槍打到？

▲去筋時取出三顆小鋼珠，原PO傻眼了！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

「不小心吞下去就慘了！」一名男網友驚呼，在好市多買了一塊美國板腱牛肉，怎料去筋時，赫見裏頭有3顆小鋼珠，嚇得他急PO文發問，「這牛生前是被散彈槍打到嗎？」照片引發大批網友關注，紛紛急勸拿回賣場退貨，「好危險...不知道還有多少顆，不要吃可能會安全些！」

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，日前去好市多買美國板腱肉，返家在廚房去筋時，竟見肉裡面卡了3顆小鋼珠，讓原PO看傻眼直呼，「這牛生前是被散彈槍打到嗎？」

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畫面可見，鋼珠卡在肉裡，外觀已氧化變成黑色，原PO擔心表示，「感覺肉裡可能還有會挑不完，不小心吞下去就慘了，各位殺板腱時眼睛要看仔細！」

▲原PO擔心肉面還有很多顆小鋼珠。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



文章曝光後，引發3千多名網友急勸退貨，「嚼這牛肉，用力點的話，這鋼珠會讓牙齒斷裂碎掉，好可怕，真不敢想像，謝謝提醒」、「該退貨了，這如果在豬肉攤買到不被罵死才怪」、「你確定是散彈？那這塊肉不能要了，你怎麼知道那些球珠裡有無有毒物質」、「太可怕了，小朋友吃到怎麼辦」、「也有可能是加工運送過程，滾珠軸承爆開沾黏到」、「吃牛肉前要用金屬探測器了」。

稍早《ETtoday新聞雲》記者致電給好市多官方，礙於原PO未將商品退貨，無法看實際狀況，還無法判定真正原因，賣場也強調，已與台灣廠商聯繫，也會積極聯絡會員做後續處理，待原因釐清後，再做進一步說明。

▼網友卡位坐等真相！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

