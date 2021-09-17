咬一口甜甜圈討40元！女大生狂怨摳門男友：受不了被當ATM

▲女大生抱怨，每次買東西男友都不出錢，連咬一口他買的甜甜圈都要向她討40元。（示意圖，翻攝自xframe）

圖文／鏡週刊

情侶到底要不要AA制，一直是個爭議性話題。近日有女大生抱怨，疫情期間她和男友都乖乖待在租屋處，但在這相處的3個月中，她發現每次缺家用品，男友都只出一張嘴卻不出半毛錢，但讓她更氣憤的是，男友某天買了她最愛的草莓甜甜圈，她開心地拿起來咬了一口，但對方卻向她討40元，讓她氣到直呼「受不了一直被當ATM，男友已經變得讓我認不出他是誰了！」

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原PO在Dcard以「情侶間AA可以A到什麼程度？」為題表示，自己和男友是大學同學，兩人在學校附近租房子，疫情期間兩人幾乎都待租屋處，但原PO卻抱怨「這3個多月的家用品，從日常生活用品到家裡的存糧基本上都是我在訂」，男友一毛錢都沒出，但她卻不知該如何向對方開口要錢。

但後期原PO男友更變本加厲，還會指使她要買哪一種家用品，讓她氣到直呼「受不了一直被當ATM」，最後她聽從朋友的建議，直接向男友討錢，但對方每次都回應「好啦好啦，等我去領錢」，但錢領出來後也不曾給她，而是跑去買遊戲點數。

某天男友網購了面膜，還買了原PO最愛的草莓甜甜圈回家，她興高采烈拿起面膜來敷，結果對方卻拿手機算錢，此時她心想「東西是男友買的沒錯，但買家用品的錢，卻一毛都沒給，現在卻要AA面膜？」更扯的是，她咬了一口男友買的甜甜圈，對方卻馬上向她討40元，讓她氣到直接離開租屋處。

原PO和男友分開的這段時間，對方連一個關心的問候都沒，只在乎面膜跟甜甜圈的錢何時才給？對此，讓她不禁大嘆「在疫情爆發前，他對我很照顧，像是生病都會照顧我，但這3個月，我覺得男友已經變得讓我認不出他是誰了」。

貼文一曝光，網友紛紛勸原PO趕快分手，「這已經不是A不AA的問題，人是互相的，你男友不懂這道理，勸你還是早點分手放過自己」「他A妳這麼多東西，妳只是拿他面膜來用，吃了個甜甜圈好意思跟妳要錢」「笑死太不要臉了吧，麻煩快逃」「這麼窮酸看不下去」「真不要臉，雙標仔，女友不是用來佔便宜的」。



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