　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

中壢大石頭庄福德祠慶土地公生　信眾力挺邱奕勝2022選桃園市長

▲中壢大石頭庄福德祠慶土地公生

▲議長邱奕勝(左三)為其致贈的「庇佑地方」木匾進行揭牌。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

中秋節是土地公生日，雖然適值疫情，然桃園各地土地公廟紛紛為土地公舉辦慶生，相當熱鬧。位於桃園市中壢後站的大石頭庄福德祠，舉行為期3天的平安戲三獻禮法會，議長邱奕勝並前往為其致贈的「庇佑地方」木匾進行揭牌。邱議長說，大石頭庄福德祠百年前是一座小小的石頭瓦土地廟，現今已成大廟，見証中壢區的繁榮發展。▲中壢大石頭庄福德祠慶土地公生

▲議長邱奕勝指著福德祠內的老照片說：大石頭庄福德祠百年前是一座小小的石頭瓦土地廟。（圖／記者楊淑媛攝）

由於，土地公被喻為最接地氣的神明，平時勤走基層的邱議長，出席大石頭庄福德祠為土地公舉辦的慶生活動，地方人士及信眾亦紛紛力表支持其2022參選桃園市長，為桃園市民服務。▲中壢大石頭庄福德祠慶土地公生

▲大石頭庄福德祠值年爐主莊英起，力挺邱奕勝2022選桃園市長。（圖／記者楊淑媛攝）

邱議長指出，中壢後站新街溪流域，舊稱大石頭庄，隨著地方發展，人口激增，該地區週邊有石頭、東興、新興、林森、健行、北勢等里的分佈，而昔日大石頭庄福德祠只是一座小小的石頭瓦土地廟，現今因信眾增加，福德祠經過三次整修後，已成大廟，由熱心居民許詩源創會的大石頭庄福德正神促進會，亦經常舉辦公益關懷活動，明(21)日地公生日當天，並將頒發獎助學金給鄰近的中壢和林森兩國小，以及中壢和東興兩國中學子，鼓勵學子向學。▲中壢大石頭庄福德祠慶土地公生

▲大石頭庄福德祠賽閹雞。（圖／記者楊淑媛攝）

大石頭庄福德祠值年爐主莊英起表示，今年中秋慶土地公生，因應防疫雖然取消伯公福宴，但仍舉辦賽閹雞，平安麻糬點心結緣、三獻禮法會、傳統民俗大戲排八仙、獻閹雞、頒發鄰近國中小學獎助學金等活動。包括市議員劉安祺、彭俊豪等地方人士均出席活動。

ET快訊
一喝酒就臉紅！醫曝「是生病了」：別欺負他們
存股達人主攻第一金「年領70萬股息」　目標存1000張金融股
高美濕地連2天驚現「人形蜈蚣」　換管制站塞爆
AV界「千年一見美胸」消失3個月爆引退　現況曝光
吃屎哥亂入球場裸奔　網笑翻以為「拐氣」
正妹女醫「1原因」去考機師執照　萬人跪著看：太猛了吧

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高美濕地連2天出現「人形蜈蚣」　人數分流…換管制站塞爆

離譜！葬儀社「燒錯遺體」　民俗專家驚：要靈前下跪、發重誓

台中3C賣場自來水管線破2天沒人修　地下停車場變游泳池引民怨

中壢大石頭庄福德祠慶土地公生　信眾力挺邱奕勝2022選桃園市長

中秋佳節前台南37區公所溫暖獨老　為長者獻上祝福

屏東家扶「FUN心玩桌遊」 打造良好親子關係So Easy

這100%是詐騙！　警方與超商店員攜手攔阻交友詐騙

台南購物旅遊優惠多　遊客安心過中秋

枇杷城排水動工改造親水環境　盼人們重回「埔里母親河」懷抱

「台展三少年」特展南投巡迴　小朋友穿和服導覽日本時期大師風采

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

掃地掃一半...掃把離奇失蹤了！　健忘叔「驚慌狂找」往左一看笑翻

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

烤肉惡人專挑貴的吃！錢付最少 中秋損友放大絕：可能要先走了

嘉義巷子口見「不要再撞了」看板　牆壁慘烈戰績讓她爆出魔性笑聲

高美濕地連2天出現「人形蜈蚣」　人數分流…換管制站塞爆

離譜！葬儀社「燒錯遺體」　民俗專家驚：要靈前下跪、發重誓

台中3C賣場自來水管線破2天沒人修　地下停車場變游泳池引民怨

中壢大石頭庄福德祠慶土地公生　信眾力挺邱奕勝2022選桃園市長

中秋佳節前台南37區公所溫暖獨老　為長者獻上祝福

屏東家扶「FUN心玩桌遊」 打造良好親子關係So Easy

這100%是詐騙！　警方與超商店員攜手攔阻交友詐騙

台南購物旅遊優惠多　遊客安心過中秋

枇杷城排水動工改造親水環境　盼人們重回「埔里母親河」懷抱

「台展三少年」特展南投巡迴　小朋友穿和服導覽日本時期大師風采

《功夫》特效導演病逝…周星馳痛失左右手！曾奪3屆金馬獎、香港金像獎

摩鐵開房AA制「女生少付300元」！男友跟媽媽告狀　恐怖結局刷三觀

陳吉仲擬告中國「封殺台灣釋迦」！杜紫宸連發6文狂嗆：需要補腦

舒華直播險脫口提穗珍「5秒慌張表情」全被錄！　韓網：看了好心痛

2主持人挑戰「0元住宿」遭拒　亞里：《下課花路米》經費用完嗎

上班附贈理毛服務　不動產員工「被貓同事寵幸」…大讚手法狂野

王力宏違規聚會挨罰！　范瑋琪衰捲風波「睡到自然醒」PO文了

葉倫籲國會「調高債務上限」　避免美國再陷金融危機

高美濕地連2天出現「人形蜈蚣」　人數分流…換管制站塞爆

豪勁9局救援砸鍋斷紀錄　桃猿、悍將4比4殺進延長賽

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

地方熱門新聞

中秋防疫 台中騎樓巡查隊查獲4件違規烤肉

台中「抱嬰怪男」找到了！家屬頻道歉

8000人擠爆墾丁大街！連假第二天攤販樂了

台南早餐店傳火警　「水煙」滅蟑1送醫

鬧鐘狂響她崩潰　惡鄰居被逮了

燒錯遺體　專家嚇：要靈前下跪、發重誓

南投第一劑BNT+第二劑高端逾2.6萬人登記

高美濕地連2天出現人形蜈蚣　農業局回應

男倒臥小巷失去意識　騎士急攔巡警送醫救命

2女大生迷路哭：有人教我走河床

小琉球上萬名遊客登島　警碼頭勸導戴好口防破口

台南連續縱火案警火速破案逮人

台南中秋禁止大型烤肉活動不群聚

犀利女警 偵破BB槍射破車窗案

更多熱門

相關新聞

傳鄭文燦轉任閣揆　邱奕勝：相信市長會做滿

傳鄭文燦轉任閣揆　邱奕勝：相信市長會做滿

針對外傳桃園市長鄭文燦將於10月1日前進中央，擔任行政院長要職？市議長邱奕勝17日於議會定期大會開議首日表示，鄭市長第二屆任期還有一年即將任滿，雖然外界一直盛傳鄭市長更上一層樓，但桃園人相信，鄭市長一定會領導市府團隊，持續為桃園市政打拚到市長任滿。

新竹縣市合併？　邱奕勝向中央喊話要錢

新竹縣市合併？　邱奕勝向中央喊話要錢

朱立倫回桃園　搶攻國民黨軍系選票

朱立倫回桃園　搶攻國民黨軍系選票

桃園未獲中央關愛　邱奕勝：統籌款短撥

桃園未獲中央關愛　邱奕勝：統籌款短撥

桃園楊梅富梨園　成功種植「市長梨」

桃園楊梅富梨園　成功種植「市長梨」

關鍵字：

中壢大石頭庄福德祠慶土地公生邱奕勝2022選桃園市長

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華直播「激吻法拉利姐」！26秒震撼畫面曝光

燒肉店員狂問「要不要換網」？　暗黑內幕曝

第九輪BNT「今上午10時起開放預約」

美女吃播主「嘴角全爛、牙發黑」！為錢催吐下場曝

郵差送包裹找「林萬金」媽尷尬

「這檔」連10漲　2達人建議抱緊它

女拒山友追求報警　回家見他成焦屍　

媽被同居人打！19歲兒撂10人亂砍落網

SOD是真的！「奧運奪牌希望」美女泳將轉戰AV界

墾丁大街8千人擠爆！網目睹破口：看到四級的光

五倍券選數位還紙本？　達人推「台灣Pay」：無腦拿回饋

余皓然校花女兒留學1月「變胖了」！

中秋防疫 台中騎樓巡查隊查獲4件違規烤肉

獨／鄧佳華喊話「打拳贏了嫁給我」琳妲回應了

直擊吳宗憲兒帶女友回家過夜！

更多

最夯影音

更多
機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴
運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

掃地掃一半...掃把離奇失蹤了！　健忘叔「驚慌狂找」往左一看笑翻

掃地掃一半...掃把離奇失蹤了！　健忘叔「驚慌狂找」往左一看笑翻

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面