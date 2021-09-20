中壢大石頭庄福德祠慶土地公生　信眾力挺邱奕勝2022選桃園市長

▲議長邱奕勝(左三)為其致贈的「庇佑地方」木匾進行揭牌。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

中秋節是土地公生日，雖然適值疫情，然桃園各地土地公廟紛紛為土地公舉辦慶生，相當熱鬧。位於桃園市中壢後站的大石頭庄福德祠，舉行為期3天的平安戲三獻禮法會，議長邱奕勝並前往為其致贈的「庇佑地方」木匾進行揭牌。邱議長說，大石頭庄福德祠百年前是一座小小的石頭瓦土地廟，現今已成大廟，見証中壢區的繁榮發展。

▲議長邱奕勝指著福德祠內的老照片說：大石頭庄福德祠百年前是一座小小的石頭瓦土地廟。（圖／記者楊淑媛攝）

由於，土地公被喻為最接地氣的神明，平時勤走基層的邱議長，出席大石頭庄福德祠為土地公舉辦的慶生活動，地方人士及信眾亦紛紛力表支持其2022參選桃園市長，為桃園市民服務。

▲大石頭庄福德祠值年爐主莊英起，力挺邱奕勝2022選桃園市長。（圖／記者楊淑媛攝）



邱議長指出，中壢後站新街溪流域，舊稱大石頭庄，隨著地方發展，人口激增，該地區週邊有石頭、東興、新興、林森、健行、北勢等里的分佈，而昔日大石頭庄福德祠只是一座小小的石頭瓦土地廟，現今因信眾增加，福德祠經過三次整修後，已成大廟，由熱心居民許詩源創會的大石頭庄福德正神促進會，亦經常舉辦公益關懷活動，明(21)日地公生日當天，並將頒發獎助學金給鄰近的中壢和林森兩國小，以及中壢和東興兩國中學子，鼓勵學子向學。

▲大石頭庄福德祠賽閹雞。（圖／記者楊淑媛攝）

大石頭庄福德祠值年爐主莊英起表示，今年中秋慶土地公生，因應防疫雖然取消伯公福宴，但仍舉辦賽閹雞，平安麻糬點心結緣、三獻禮法會、傳統民俗大戲排八仙、獻閹雞、頒發鄰近國中小學獎助學金等活動。包括市議員劉安祺、彭俊豪等地方人士均出席活動。