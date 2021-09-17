傳鄭文燦轉任閣揆　議長邱奕勝：桃園人相信市長會做滿

▲桃園市議會定期大會開議。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對外傳桃園市長鄭文燦將於10月1日前進中央，擔任行政院長要職？市議長邱奕勝17日於議會定期大會開議首日表示，鄭市長第二屆任期還有一年即將任滿，雖然外界一直盛傳鄭市長更上一層樓，但桃園人相信，鄭市長一定會領導市府團隊，持續為桃園市政打拚到市長任滿。

▲外傳即將到中央任閣揆，邱奕勝(右二)相信鄭文燦(右三)市長會做滿。（圖／市議會提供）

邱議長表示，在鄭市長將近7年任期當中，市府團隊陸續推動捷運、文化、交通及桃園航空城等各項重大政策，增進市民福祉，應予以肯定，但遺憾的是，經過市府、市議會等多方努力，中央對於桃園統籌分配稅款財源分配不公問題，仍然未能解決，期盼鄭市長在未來一年任期、或高升中央為官時，能夠協助解決桃園市負債增加的問題。

另外，針對三級防疫警戒期間，許多店家生意一落千丈，百業蕭條、很多家庭經濟因此陷入困境，邱議長要求市府必須要有長遠及妥善的紓困規劃，絕非發放好市券或擴大振興券價值，就可以解決。桃園市議會第六次定期大會於16日進行市議員報到，17日開幕，中秋連假後的第一天上班日21日，進行市長施政報告，整個會期迄11月24日。

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