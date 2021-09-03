搶攻國民黨軍系選票　朱立倫國旗屋升旗：桃園一定會贏回來

▲朱立倫九三軍人節，回桃園出席國旗屋升旗活動。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

今天是九三軍人節，國民黨黨主席參選人朱立倫3日回到桃園故鄉，參加中壢區國旗屋九三軍人節升旗典禮及內壢國宅舉辦的座談會，尋求軍系黨員支持。朱立倫表示，他以身為軍人子弟為榮，對於國民黨在2022桃園市長選舉推出人選要件，強調「要深耕基層、團結各方力量」，並堅信2022桃園市長選戰，有六成以上把握，桃園一定會贏回來。

對於媒體提問現任黨主席江啟臣，是否是桃園市長的適當人選？朱立倫回應：桃園不同於雙北，桃園市長人選需要是深耕基層的人選，並喊話 :「任何對桃園有意願的人都要趕快來深耕基層」，因為桃園到目前為止，每一位的歷任市長、歷任縣長，都是深耕基層當選的」。

▲桃園黨籍立委力挺參選黨主席。（圖／朱立倫辦公室提供）



國民黨主席選舉即將在9月25日登場，在黨主席選舉前，朱立倫在國民黨桃園市黨部主委的桃園市議長邱奕勝安排，由黨籍立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲和黨籍市議員陪同，今天回到桃園故鄉出席國旗屋九三軍人節升旗典禮、內壢國宅座談會，尋求軍系黨員支持。

▲內壢國宅座談會。（圖／朱立倫辦公室提供）

朱立倫表示，桃園是他的家鄉，他身為軍人子弟，在抗戰勝利成功76周年的今天，對上一代長輩流血流汗，捍衛中華民國、保衛台灣，及新一代的國軍弟兄們犧牲青春用汗水為國家的付出、對這塊土地的奉獻，強調他一定重視軍人及眷屬福利，希望能獲得支持，如果他擔任黨主席，國民黨將重振雄風、團結一致、強力對抗民進黨，明年選戰桃園一定要贏，要團結一致，2022國民黨在桃園一定要贏，並且在2024推出最強候選人重返執政

公開力挺朱立倫參選黨主席的議長邱奕勝表示，桃園是朱立倫的根，擔任縣長期間，縣政推動深受肯定，籲請桃園藍營全力支持朱立倫，贏得黨主席勝選，帶領藍軍團結，為台灣打拚。

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