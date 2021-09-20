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台南視障按摩集點活動開跑　勞工局邀中秋連假來按摩

▲台南視障按摩集點活動開跑！中秋連假市長黃偉哲，邀請大家來台南出遊之際，千萬別錯過視障按摩抽好禮活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南視障按摩集點活動開跑！中秋連假市長黃偉哲，邀請大家來台南出遊之際，千萬別錯過視障按摩抽好禮活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南視障按摩集點活動開跑！中秋連假市長黃偉哲，邀請大家來台南出遊之際，千萬別錯過視障按摩抽好禮活動，只要到台南市93處視障按摩據點消費滿400元，可以就可參與集點活動，獎項高達118種，最高有機會抽中iphone！趕快加入視障按摩抽獎行列，多項大獎等你抱回家。

今年5月因疫情加劇致全國進入三級警戒，按摩業首當其衝被勒令停業，停業期長達兩個半月，經過漫長等待，防疫指揮中心終於發布警戒降級同意按摩業遵照防疫指引即可於7月27日恢復營業，為協助按摩師順利復業，市長黃偉哲亦協助行動不便視障按摩師施打新冠疫苗，並輔導按摩師遵照防疫指引進行復業準備工作。

▲台南視障按摩集點活動開跑！中秋連假市長黃偉哲，邀請大家來台南出遊之際，千萬別錯過視障按摩抽好禮活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了提升顧客消費意願、增加按摩師收入，勞工局特辦理「Eye的摩法師按摩集好禮」活動，只要到按摩院消費滿400元就能集1點，集滿10點就可以參加抽獎，抽獎品項有iphone、電視、Switch等高達118項，第一波抽獎時間是9月23日、第二波抽獎時間是10月30日，趕快號召親朋好友一起按摩放鬆集好禮ｃ本市高達93處視障按摩據點（請上網搜尋「台南呷頭路」臉書粉專或上勞工局官網查詢）。

市長黃偉哲長期關心身心障礙朋友就業，除了媒合身心障礙者就業外，也指示勞工局開辦多項技能培訓課程，同時他也積極開拓本市庇護工場成立提供身心障礙者就業職場，日前他到麻豆區菩提澄園庇護工場主持開幕，即在他的積極催生下成為台南市第六家庇護工場，以打造身心障礙者的希望家園。

▲台南視障按摩集點活動開跑！中秋連假市長黃偉哲，邀請大家來台南出遊之際，千萬別錯過視障按摩抽好禮活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基表示，台南市的執業視障按摩師都是經過長達一年1600小時的專業訓練取得專業技術證照的按摩高手。同時勞工局也輔導補助視障按摩院設施設備補助更新，如:裝潢、按摩床、按摩椅、冷氣、招牌等，同時協助視障者專案施打疫苗，並輔導視障按摩業者遵循衛服部訂定之「民俗調理業因應COVID-19防疫管理指引」，以能在復業第一時間即遵循防疫規定以安全營運，讓顧客能在最舒適且安全的環境享受最精湛的按摩技術，讓身心達到最有效果的放鬆。

目前按摩集點活動正在持續進行中，也期望透過這一次的集點抽獎活動，讓市民朋友多接觸、多了解視障按摩，破除對視障按摩的刻板印象。每一位按摩師都是受過專業訓練、持有證照，用專業技術、親民價格讓市民朋友享受頂級舒壓按摩，鼓勵大家用行動支持視障按摩師。

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