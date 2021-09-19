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打掃很無聊「割草嫌太熱」　他怒揭草莓兵行徑：做小事領3萬還嫌

國軍T65K2步槍。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

▲原PO表示，很多新兵做不到三個月就吵著要報退，圖為示意圖。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

記者施怡妏／綜合報導

一名在軍中待後勤單位的老鳥表示，大家都當兵很涼，結果撐不到三個月就一直要報退，很多工作其實根本就不用要動腦，新兵第一個月基本上都是做小事，割草、整理環境、搬東西，有人開始嫌熱嫌累，之後開始學站哨，就開始哭喊很痛苦，甚至還有人說想跳樓，看到這些草莓兵就很無言。

原PO在Dcard上發文，在後勤單位工作，沒有加給，任務性質單純，除了戰備月會操課，平常就只是雜事勤務多了點，然後哨也多，但都是很簡單的事，有時不用腦就能工作，看到很多經不起操的草莓兵，覺得很傻眼，「現在來當兵都只想爽？」

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他指出，新兵剛進來，第一個月會做些簡單的事情，熟悉一下軍中的環境，「跟我說割草很熱？東西很重？打掃很無聊？」之後開始學站哨，學衛哨、背準則、安全士官、開門軍械特定、通信進廠及通聯，「這些基本中的基本，你跟我說很難？」

▲▼未來後備部隊執行城鎮守備任務，小部隊戰鬥的戰技養成，更需要長時間士官兵高度的默契配合。（圖／陸軍機步333旅）

▲原PO表示，只要做小事就可以領3萬，「到底是在嫌棄什麼？」圖為示意圖。（圖／陸軍機步333旅）

他傻眼表示，「還有人站個哨跟我說很痛苦很想哭？還說自己不知道怎麼了，每次遇到問題都會很負面情緒、想跳樓？」要是在外面上班，早就沒有工作了，軍中還會約談調適輔導，「只要裝病裝傻照樣領，做這些小事，就能領三萬多，到底是在嫌棄什麼？」

原PO憤怒指出，現在的新兵不做事又很被動，不積極主動學習，只覺得為什麼老是被針對，其它新兵都沒事，為什麼都是我？「真的可憐欠電，玻璃心又嗆不起，成天找輔導長說要調單位，無言」，請新兵到隔壁棟跑個印章，只需要1分鐘的時間，「跟我說很累不適合想報退？我都不知道現在兵那麼強欸」。

貼文一出，引起網友們討論，「義務役就算了，強迫浪費時間進去打掃割草，然後每個月再塞給你6K當施捨，不過志願役領34K真的不知道在抱怨什麼」、「最近也是好幾個到部不到半年的新兵報退，理由大概也都是覺得不夠爽，唉」、「你各位以為你們是教育班長嗎？你各位是幼稚園班長阿」、「我還遇過那種真的只會吃飯的」、「新兵就每天等三餐 ，輕鬆賺3萬，還有年終，當到上兵爽十年」。

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