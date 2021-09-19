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雙北車流量爆炸　他騎到崩潰「從大馬路到小巷子都塞」：沒加速過

忠孝西路,塞車,北門,交通堵塞,交通,台北車站（圖／資料照）

▲遇到尖峰時刻，路上滿滿的車。（圖／記者季相儒攝）

記者施怡妏／綜合報導

雙北市民飽受塞車困擾，就算不是上下班的尖峰時刻，也常常遇到塞車問題，一名剛從鄉下回到雙北的男網友表示，騎到哪塞到哪，連小巷子都在塞，尖峰時刻塞車還能夠理解，但是下午時段照理來說車流量應該不高，但卻一樣塞，汽機車每個月都在賣，但是舊車卻沒什麼淘汰，車位都停著已經長出青苔的車子。

原PO在Dcard上發文，有一台白牌機車跟一台紅牌重機，除了超級超級離峰時段，像是凌晨大半夜上高架有差以外，白牌都比紅牌快了，有一次在下班時段騎紅牌走基隆路，已經塞爆了還發生事故，「到景美新店完全沒升過二檔，有一半時間都是用滑的，整台車已經燒到可以煎肉了」。

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他抱怨，從大的基隆路、和平東路、羅斯福路等等，到小的巷子都在塞，上班時段塞，下班時段塞，就連下午這種車流量應該不高的時候也在塞，「尖峰時刻計程車、公車隨攔隨停，一切換車道後面馬上整條塞住，更別說紅線違停打著雙黃燈的」。

汽機車每一天每個月都在賣，但是舊車淘汰率卻很低，車位越來越來少，「有些不用付費的車位，停著已經摔爛或是長出青苔的車子，從你出生到死了可能都還停在那裡」，讓他超級傻眼，認為在雙北生活，真的不適合騎車或是開車。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO騎車騎到崩潰。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，引起網友們討論，「我覺得在臺北盆地內，公車捷運真的就很夠用了」、「一人汽車是問題主因」、「這就是蓋捷運的重要性啊，說實話，在台北長大真的覺得沒車也能活得好好的」、「坐捷運、公車還有騎Ubike就夠用了啊，台北市的腳踏車專用道很多欸」、「台北就是機車通勤會比汽車快很多的地方」。

不過，也有人表示，「大概是因為你沒有要載東西，或是要去的地方都有大眾運輸，不然即使塞車，還是會選開車」、「雖然台北路小車多，但紅綠燈秒數設定絕對是屌打其他縣市，通常可以保持最大交通車流量，通常上班騎快一點可以一路上只會遇到幾個紅燈 ，而且不同時段紅綠燈秒數設定也不一樣，我高雄人都覺得高雄很多紅綠燈秒數設計有夠不合理，然後高雄人騎車都愛靠邊，不騎禁行機車，台北人騎車每個都跟GP賽車手一樣，沒在管禁行機車」。

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