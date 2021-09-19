快訊／新北連3天+0　侯友宜：幼兒園群聚9／22為最終觀察日

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19日）表示，國內疫情雖趨緩但仍有零星不明感染源之本土病例，這波的二級警戒原本到9月20日，再次延長至10月4日。新北市連續3天本土案例+0，市長侯友宜15時召開記者會，他表示，幼兒園Delta群聚事件目前穩定，第一圈隔離者已完全解隔，社區匡列者預計22日解隔，當天才能確定疫情達到穩定。

▲新北市長侯友宜、副市長劉和然、衛生局長陳潤秋召開疫情記者會。（圖／新北市府提供）

根據指揮中心今公布的二級警戒最新通案性原則，除飲食外，外出全程佩戴口罩、實聯制、保持社交安全距離、營業場所及公共場域人流控管或總量管制。

集會活動含會展、宴席等人數上限方面，室內80人，或室內超過80人但容留人數符合室內空間至少每人1.5米(2.25平方米/人)，室外則為300人。不符條件者，應提防疫計畫，或依主管機關防疫規定辦理。而會展活動及場館，依照經濟部相關防疫指引辦理，最後餐飲管理及宴席部分，應遵守餐飲防疫指引，宴席不得離桌進行敬酒、茶等社交互動。

歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)。遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所仍被禁止營業。