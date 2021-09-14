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社會 社會焦點 保障人權

女大生忍14年！推拿遭摸私處　國術館阿北還撂話：被判刑會詛咒

▲彰化女大生痛訴她14年前被國術館阿北猥褻的遭遇。（示意圖／視覺中國CFP）

▲彰化女大生痛訴她14年前被國術館阿北猥褻的過程。（示意圖／視覺中國CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

和美1名女大生小晴(化名)，10歲時因長短腳到住家附近的1間國術館診療，館長蔡男未經他同意、將手伸入她內褲內撫摸下體2次，14年後小晴長大，接觸到有關社工及性侵害相關課程，在課堂上討論提及自己幼年受害情形，經過老師通報社會局整起案件才曝光，蔡男被彰化地院依強制猥褻罪判刑3年8月。

小晴向和美警方講述被猥褻的過程，她說，小學3年級搬家到國術館附近，第一次發生時，蔡男要求她躺在診療床上，上面蓋一條白色大毛巾，將整個手掌放在下體部位大約10至15分鐘，手指觸碰會很痛；第2次發生是在距離第一次大約1個禮拜左右，蔡男再度將手伸入她內褲，趴著的小晴覺得下體不舒服也會痛，更覺得蔡男很變態，只能往地下吐口水。

蔡男向法官坦承，他於2007年、2008年間，曾為小晴進行推拿整復，但辯稱，他與小晴家人與一家關係融洽，小晴也曾到國術館接受治療多達10次，且診療間為開放空間，絕無可能利用推拿的機會，用手撫摸她下體等語。

但小晴與蔡男都接受測謊，惟蔡未通過測試。法官表示，小晴與蔡男並無怨隙，一家一家關係不錯，且長達十數年互有往來，並無誣陷被告的理由。另外，這是小晴主動在大學課堂中揭露，也無誣陷的動機，況且女孩後來到身心科診所就診，醫師認定有創傷後壓力疾患、睡眠障礙、焦慮症等症狀，這些均可佐證女孩曾遭被告猥褻。

法官審酌，蔡男犯後未與甲女達成和解，且當庭指稱女方可惡、如果被判刑要詛咒等語，犯後態度難為有利於被告之認定，量處如主文所示之刑。

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