限691人卻擠進3500人！高美溼地「人型蜈蚣」　竟是雨傘惹的禍

▲高美濕地木棧道中秋連假湧進大批遊客，原因竟是計數器異常。（圖／翻攝自《逗留，台中》社團）



記者游瓊華／台中報導

台中知名景點高美濕地木棧道在中秋連續假期湧入大批民眾，雖有上限人流管制691人，但民眾拍下人潮照片，遊客擠爆木棧道，從遠處看宛如人形蜈蚣，讓人質疑人流管制是否出了問題。台中市政府表示，係因民眾撐傘加上人影造成計數異常，昨天下午發現狀況後改為人工控管，今天也會嚴格管制。

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高美濕地湧現報復性出遊人潮，有民眾在臉書PO出驚人畫面，木棧道擠爆數百人完全無法通行，早已超過管制的691人上限，由於絲毫無法保持安全社交距離，網友紛紛嘲諷「是在過奈何橋嗎？」。警方也統計昨日至高美的人流約3500人，停車場9成滿。

台中市農業局表示，高美木棧道於二級警戒期間採691人總量管制，昨日適逢連續假期第2日，約下午4時民眾大量湧入，由現場值勤人員回報人流計數器異常，經洽廠商表示應為人影及民眾撐傘造成計數異常，將再調整計數器靈敏度，農業局已於當日下午4時39分隨即改為人工管控。今日將密切注意現場情況，如再出現異常也採人工管控，並嚴格降載木棧道人數。

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