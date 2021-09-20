西門町短褲正妹亂報身分！警要她脫罩驗身　竟是「5條通」要犯

記者張君豪／台北報導

9月19日週日中午，台北市萬華警分局警備隊員警王彥尊、張景義、陳潤孝於轄區內巡邏時，在西寧南路與漢口街二段口見一名短褲白衣正妹行跡可疑面色憔悴，於是上前盤查，由於女子謊報他人證號遭警方發現、警員要求女子褪下口罩比對，這才發現蘇女竟是全台5間地檢署查捕中的毒品通緝犯！

▲蘇姓女子身揹5地檢署通緝令、19日遭萬華警方臨檢謊報證號被警方發現。（圖／記者張君豪翻攝）

▲蘇姓女子身揹5地檢署通緝令、19日遭萬華警方臨檢謊報證號被警方發現。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方示：蘇女接受警方盤查過程十分狡猾，企圖謊報他人證號蒙混過關；經警員王尊彥比對警用載具後，發現該女子與相片不符，驚覺有異。

警員勸說正妹順利突破心防，女子報出真正證號，蘇女居然是士林、桃園、新竹、台南、屏東共5間地檢署發布的通緝犯。執行附帶搜索時，警方更從蘇女隨身包包發現有使用過之安非他命吸食器，警方依法逮捕續行偵辦。

蘇女身揹5條通緝在中秋連假期間逛街被逮，警員苦口婆心勸她「以後證號別亂報、知不知道！」只是這名白衣正妹遭通緝地區實在太多，警方後續移送過程看來得煞費苦心。

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