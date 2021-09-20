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動力機械車撞斷號誌桿波及2車送醫　台南永康連假晚上大塞車　

▲台南市永康交流道下來往市區方向，19日晚上發生動力機械車自撞中央分隔島之號誌桿、燈桿倒地後，波及2部車輛，造成周圍路段嚴重大塞車，永康分局派員疏管交通，並通報搶修。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康交流道下來往市區方向，19日晚上發生動力機械車自撞中央分隔島之號誌桿、燈桿倒地後，波及2部車輛，造成周圍路段嚴重大塞車，永康分局派員疏管交通，並通報搶修。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康交流道下來往市區方向，19日晚上8時25分許發生1起交通事故，43歲鄭姓男子駕動力機械車，因車輛故障自撞中央分隔島之號誌桿、燈桿倒地後，波及2部車輛，造成2車上的駕駛分別受傷，並造成嚴重大塞車，台南市永康分局據報派員疏管交通，並通報搶修排除道路障礙後，才恢復交通。

▲台南市永康交流道下來往市區方向，19日晚上發生動力機械車自撞中央分隔島之號誌桿、燈桿倒地後，波及2部車輛，造成周圍路段嚴重大塞車，永康分局派員疏管交通，並通報搶修。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康交流道下來往市區方向，19日晚上發生動力機械車自撞中央分隔島之號誌桿、燈桿倒地後，波及2部車輛，造成周圍路段嚴重大塞車，永康分局派員疏管交通，並通報搶修。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市永康交流道下來往市區方向，19日晚上發生動力機械車自撞中央分隔島之號誌桿、燈桿倒地後，波及2部車輛，造成周圍路段嚴重大塞車，永康分局派員疏管交通，並通報搶修。（圖／記者林悅翻攝，下同）

臉書「批踢踢實業坊」粉絲團，19日晚上8時25分有網友PO文留言反映：「中華路大塞車！剛從永康交流道下來要往市區的方向怎麼會這麼嚴重的塞車？沿中正南路左轉車道19怎麼會這麼嚴重的塞車？」。

▲台南市永康交流道下來往市區方向，19日晚上發生動力機械車自撞中央分隔島之號誌桿、燈桿倒地後，波及2部車輛，造成周圍路段嚴重大塞車，永康分局派員疏管交通，並通報搶修。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市永康交流道下來往市區方向，19日晚上發生動力機械車自撞中央分隔島之號誌桿、燈桿倒地後，波及2部車輛，造成周圍路段嚴重大塞車，永康分局派員疏管交通，並通報搶修。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，43歲鄭姓男子案發時駕駛1部動力機械車，沿中正南路西往東方向內側車道直行，鄭男向永康分局警方自述，因車輛故障自撞中央分隔島之號誌桿、燈桿倒地後，波及沿中正南路左轉車道（東向西）由28歲徐姓女子駕駛的自小客車及夏37歲夏姓男子所駕自小客車肇事。

▲台南市永康交流道下來往市區方向，19日晚上發生動力機械車自撞中央分隔島之號誌桿、燈桿倒地後，波及2部車輛，造成周圍路段嚴重大塞車，永康分局派員疏管交通，並通報搶修。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市永康交流道下來往市區方向，19日晚上發生動力機械車自撞中央分隔島之號誌桿、燈桿倒地後，波及2部車輛，造成周圍路段嚴重大塞車，永康分局派員疏管交通，並通報搶修。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市永康交流道下來往市區方向，19日晚上發生動力機械車自撞中央分隔島之號誌桿、燈桿倒地後，波及2部車輛，造成周圍路段嚴重大塞車，永康分局派員疏管交通，並通報搶修。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市永康交流道下來往市區方向，19日晚上發生動力機械車自撞中央分隔島之號誌桿、燈桿倒地後，波及2部車輛，造成周圍路段嚴重大塞車，永康分局派員疏管交通，並通報搶修。（圖／記者林悅翻攝，下同）

車禍造成鄭男自己頭部暈眩意識不淸楚，夏男左手挫傷自行就醫，三方駕駛人酒測值均為0.00mg/L，但造成因重要幹道發生道路障礙，加上中秋連假往來車流量極大，阻礙現場周圍路段交通，造成大塞車。

▲台南市永康交流道下來往市區方向，19日晚上發生動力機械車自撞中央分隔島之號誌桿、燈桿倒地後，波及2部車輛，造成周圍路段嚴重大塞車，永康分局派員疏管交通，並通報搶修。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市永康交流道下來往市區方向，19日晚上發生動力機械車自撞中央分隔島之號誌桿、燈桿倒地後，波及2部車輛，造成周圍路段嚴重大塞車，永康分局派員疏管交通，並通報搶修。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市永康分局據報，馬上派員到場實施勘查、測繪、蒐證照相及調閱監視器影像，並通報轄區鹽行派出所派遣警力4名於現場控燈、指揮、疏導交通，以維交通順暢及安全。並通報公路總局新化工務段第五養護工程處派員到場搶修，韓到排除障才恢復交通。

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