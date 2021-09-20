葬儀社「燒錯遺體」！再見爸爸已成灰　長子怒：難怪連擲6笑杯

▲葬儀社業者領錯亡者遺體鬧烏龍。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興、莊智勝／桃園報導

桃園中壢殯儀館出包，李姓男子在臉書發文控訴，父親原訂昨(19日)出殯，但殯葬業者卻搞錯遺體，誤將父親提前推去火化，過程中殯儀館竟也沒確認身分，就這樣讓父親的遺體被領走、火化蓋棺；長子還表示，在父親靈堂前連續6次都擲出「笑杯」。事後家屬憤怒質疑，業者還拒不認錯，反控「你沒貼QR Code」，誇張回應讓家屬無法接受。桃園殯葬指出，業者應是在入殮時未重新確認亡者身分，才會釀成憾事。

桃園李姓男子控訴，父親遺體原訂19日下午火化，前一日即從殯儀館冰櫃領出退冰，不料卻遭到當天上午要火化的另一葬儀社業者錯領，等到發現時，父親早已送到桃園火化場火化成灰。李男質疑，對方雖跟父親同一天出殯，但是姓氏、棺木樣式、甚至遺體身形全然不同，業者竟會鬧出「錯領遺體」的嚴重烏龍，令家屬傻眼。

事後家屬憤怒質疑葬儀社業者，對方竟還推卸責任，反控家屬「沒貼QR Code」，才會造成遺體身分無法辨識，進而導致「錯領遺體」；對此，家屬爆氣怒轟，「上面就寫著我爸的名字，你還不認錯？」李男回憶，當天燒紙紮、叫爸爸來領錢時，身為長子的他跪在靈位前擲筊，但卻一連擲了6次「笑杯」，法師看不下去，改叫弟弟擲筊，結果也擲出2次笑杯，最後是法師自己擲才終於出現聖杯，「難怪那時候爸爸一直不來領錢，原來是……！」

對於這一烏龍案，桃園市殯葬管理所指出，為避免領錯遺體，管理所自109年起實施QR Code制度，從進館冰存、到領出火化，每個階段都需要掃描QR Code確認亡者身分；而此次搞錯身分的2名亡者都冰存於中壢殯儀館中，余姓亡者原訂19日上午9點火化，但業者領取遺體時未確認身分，誤將下午才要火化的李姓亡者領出並入殮封棺，並送至桃園火化場，當時掃描棺上QR Code才會顯示亡者姓名與火化許可證姓名相符。

殯館所指出，發現錯誤後已立即回收火化許可證，並通知雙方家屬與業者，針對此事殯館所深感遺憾，未來會配合家屬協商結果，辦理後續事宜。目前家屬與殯葬業者雙方仍在就此事協商賠償事宜中。

對此，中壢分局也表示，經調閱監視器畫面，確認李男父親遺體稍早已從冰櫃取出並由另一殯葬業者及另一方家屬經過確認後將該遺體做火化處理，經告知相關權利後雙方於現場進行協商，李男表示暫不對另一方家屬提告。

▼目前家屬與業者仍在協商中。（圖／記者楊熾興翻攝）