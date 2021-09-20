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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

胡錫進嗆民進黨美國走狗：不懂和氣生財還做什麼生意

▲▼東森購物東森農場列車今天全員開拔到台東鹿野高台熱氣球嘉年華現場，在台東縣長饒慶鈴及主持人熱情叫賣下，強力促銷台東黑纖米、源天然米、大目釋迦等台東在地農特產品。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣釋迦今年1至8月出口14,672公噸到大陸，產值13.32億。（圖／記者湯興漢攝）

記者張靖榕／綜合報導

台灣近9成釋迦和蓮霧都銷往大陸，但大陸當局19日以多次檢出含有有害生物為由，即日起暫停2項水果輸入。此消息立刻引起熱議，陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進更趁勢在微博發文，嗆台灣水果被禁還要說是政治打壓，只是顯得心虛，並嗆民進黨不懂和氣生財，還想和人做生意。

台灣釋迦和蓮霧長期銷往大陸，此次突然被以「多次檢出含有有害生物」為由暫時禁止輸入，讓台灣不少輿論拿來和先前鳳梨被禁事件相比，民間批評政治打壓，總統蔡英文則表示將會循各種管道保護農民的利益。

對於台灣的輿情反應，胡錫進19日在微博發文表示，大陸因為檢疫原因暫緩輸入前述2樣水果讓「台當局慘叫」，不只蔡英文，其他官員和行政院、陸委會都在批評大陸政治施壓，但他稱公告其實非常簡單，就是因為水果裡有病蟲，「別無他因」，但台灣方面卻要往政治方向解讀，「隨他們便，誰讓他們那麼心虛。」

胡錫進更表示若兩岸關係好，那大陸買一些台灣有病蟲的水果也就認了，但民進黨不跟大陸好偏偏要當美國走狗，那大陸憑什麼買問題水果。他把問題歸咎到民進黨身上，痛批民進黨不懂和氣生財，「如果連這都搞不明白，還做什麼生意！」

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