胡錫進嗆民進黨美國走狗：不懂和氣生財還做什麼生意

▲台灣釋迦今年1至8月出口14,672公噸到大陸，產值13.32億。（圖／記者湯興漢攝）

記者張靖榕／綜合報導

台灣近9成釋迦和蓮霧都銷往大陸，但大陸當局19日以多次檢出含有有害生物為由，即日起暫停2項水果輸入。此消息立刻引起熱議，陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進更趁勢在微博發文，嗆台灣水果被禁還要說是政治打壓，只是顯得心虛，並嗆民進黨不懂和氣生財，還想和人做生意。

台灣釋迦和蓮霧長期銷往大陸，此次突然被以「多次檢出含有有害生物」為由暫時禁止輸入，讓台灣不少輿論拿來和先前鳳梨被禁事件相比，民間批評政治打壓，總統蔡英文則表示將會循各種管道保護農民的利益。

對於台灣的輿情反應，胡錫進19日在微博發文表示，大陸因為檢疫原因暫緩輸入前述2樣水果讓「台當局慘叫」，不只蔡英文，其他官員和行政院、陸委會都在批評大陸政治施壓，但他稱公告其實非常簡單，就是因為水果裡有病蟲，「別無他因」，但台灣方面卻要往政治方向解讀，「隨他們便，誰讓他們那麼心虛。」

胡錫進更表示若兩岸關係好，那大陸買一些台灣有病蟲的水果也就認了，但民進黨不跟大陸好偏偏要當美國走狗，那大陸憑什麼買問題水果。他把問題歸咎到民進黨身上，痛批民進黨不懂和氣生財，「如果連這都搞不明白，還做什麼生意！」