美國有錢人流行驗疫苗抗體　專家揭「2大風險」：恐淪防疫破口

▲美國許多打完疫苗的有錢人做抗體檢測。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

紐約時報報導，美國部分有錢人開始流行起檢測疫苗抗體的風潮，每月或定期檢驗早已成為常見作法。然而專家卻感到相當擔憂，因為各機構測出來的抗體數據並無統一標準，提供的資訊相當有限或導致民眾錯誤解讀，造成防疫鬆懈、自行決定不打第3劑疫苗等，導致染疫或病毒傳播，反而陷入風險。

隨著美國大規模開打新冠疫苗，當地醫療服務機構如今開始提供抗體檢驗服務，甚至免下車就能檢測，透過手指取血來採集樣本，部分名人、好萊塢人士均是這些機構的客戶。現已知有些人檢測的原因是，本身為免疫功能低下者、與染疫高危險族群同住，或是想知道更多關於自身健康狀態者。

紐約上東城一間高級健檢中心46歲老闆辛格（Juhi Singh）最近也做了一次抗體檢驗，想確認今年2月接種嬌生疫苗後到現在，免疫力是否依舊強勁，藉此決定接下來要不要外出旅行，「如果沒有抗體，我是不會出去玩的。」24小時後，她得知自身抗體濃度為每毫升14.8，「雖然些微下降，但我知道疫苗仍然有效，還是有受到保護」，且身邊很多朋友都這樣做，測抗體早已成為吃飯聊天的話題，「這就像是在計算卡路里。」

只不過，醫學專家如今感到相當擔憂，因為不能單靠抗體數值來判斷是否擁有抵抗病毒的能力，且抗體檢測也無法拿來判斷一個人是否染疫。紐約大學格羅斯曼醫學院教授卡普蘭（Arthur Caplan）直言，推廣這些檢測的醫師不是在推廣好的科學，「我認為他們把客戶置於危險之中，因為抗體數值並無統一標準。」

文中提到，抗體數值提供的資訊相當有限，不但驗不出在人體免疫反應發揮重要作用的T細胞，數值大小真正代表的意義也尚待確認，且不同機構檢測方式不同，驗出來的結果也不同。而美國食品藥品監督管理局（FDA）早已警告，並不建議利用抗體檢測作為衡量標準，因為這可能有潛在風險。

卡普蘭表示，測得抗體數值量低的人可能會改變自身行為或選擇，包括不參加婚禮或採取額外防疫措施，有些人會去打第3劑疫苗，但反之亦然，抗體數值高的人可能因此捨棄戴口罩等防疫作法，導致染疫或病毒傳播，或甚至輪到該打第3劑疫苗時選擇不打，「這會帶來虛假的安全感，就算有抗體，也不代表有足夠抗體來對抗變種病毒。」

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