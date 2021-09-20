小六男童領補助「帳戶激增34億」！搖身變富豪家長傻爆眼

▲印度有2男童領補助竟變億萬富豪。（示意圖／pexels）

記者閔文昱／綜合報導

印度比哈爾邦（Bihar）近日有2名國小6年級學生為了領取補助，在銀行創立自己的賬戶，想不到他們在查看補助是否到賬時，竟發現各自的戶頭裡分別多了6億盧比（約新台幣2.26億元）和90億盧比（約新台幣34億元），順間成為億萬富翁，在當地引發轟動。隨後銀行緊急將2名男童的帳戶凍結，並稱是軟體鬧出了烏龍。

綜合印度媒體報導，這起事件發生在比哈爾邦的卡蒂哈爾（Katihar），當地政府會為公立學校的學生提供1200盧比（約新台幣452元）的補助。為此，就讀國小的男童古魯錢德拉（Guruchandra Vishwas）和尼泰（Nitai Kumar Vishwas）就到格拉明銀行（Gramin Bank）創立補助賬戶，2人的家長也在日前到銀行查詢補助款是否有入帳，結果卻意外發現多出鉅款。

▲2男童帳戶分別多了6.2億和90.5億盧比的鉅款。（圖／翻攝自星視野）

報導指出，2名男童的帳戶分別多出6億和90億盧比的金額，讓家長頓時看傻了眼。消息曝光後，當地居民紛紛湧入銀行窗口查看自己的賬戶是否也多出鉅款。對此，銀行趕緊將2名男童的帳戶凍結，並解釋是軟體系統發生故障，導致轉帳作業出現疏失，目前以啟動對帳並展開調查。

事後古魯錢德拉的父親指控，銀行除了將這筆鉅款轉走外，還將原本就在帳戶裡的200盧比也拿走，要求銀行盡速歸還；而尼泰帳戶裡多出的6億則還未完全被銀行取回，目前還有6000萬盧比（約2263萬元台幣）的款項沒被取走。