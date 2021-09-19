人妻一出警局被擄走！姊妹遭3淫狼騙上救護車　地下道輪流性侵

▲ 二人離開警察局的路上遭人擄走性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北方邦發生一起恐怖事件，一名年輕女子與丈夫發生衝突，在姊姊陪同之下前往警察局，離開的路上竟遭三名陌生男子拉上一輛救護車，一路載到一處地下道後輪流性侵，事件曝光後震驚社會。

《Times Now》14日報導，這起事件發生於北方邦埃塔瓦的塞法鎮，這對姊妹中的妹妹嫁給一名住在埃塔瓦的男子，二人日前發生爭執，妹妹事後被通知前往塞法鎮的警察局，以求與丈夫達成和解，因此於10日在姊姊陪同下前往警局。

在警局辦完事後，她們叫了一輛車準備離開，等車時卻有三名開著私人救護車的青年表示，可以順路載她們一程。二人沒有多想，便決定搭他們的便車，沒想到這群青年將她們載到一處地下道，在一家商店裡輪流性侵，過程中不僅拿香菸燙她們，還試圖灌酒，只要她們反抗便百般辱罵。

目擊者西迪基（Mohammad Hamid Siddiqui）說明，警察抵達案發現場時，他聽見一名女子的哭聲。根據《Amar Ujala》，三名青年看見警察後慌忙逃跑。

塞法警方11日則說明，三名被告已經落網，皆為塞法鎮居民，其中二人為私人救護車司機，正進一步調查案情。

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