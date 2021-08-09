LV創辦人兩百歲！再推第二檔NFT　手遊玩家也有機會獲得

文／城市美學態度

LV（Louis Vuitton）一直是全球奢侈品供應商的龍頭，近來傳出加入新興的 NFT 遊戲行業，自然吸引了各界的注目，也成功創造了話題性。

繼與英國網球傳奇 Andy Murray 合作 NFT 後，近日 Beeple 的 NFT 拍賣平台 WeNew，再推出第二檔紀念名牌 Louis Vuitton 創辦人兩百歲誕辰的 NFT，並搭配 Louis Vuitton 推出的 Louis The Game 手遊，讓玩家也有機會獲得 NFT。

▲Louis Vuitton 200 歲冥誕主視覺。

LV 《Louis 200》NFT



這次 Louis Vuitton 200 歲冥誕推出的 NFT 總共有三款，主題都和創辦人的生涯有關，每一款僅有 10 份 NFT，從 8 月 15 日起，每天會送出一張 NFT。WeNew 強調，每張 NFT 都是由 Louis Vuitton 的官方以太坊錢包(區塊鏈的一種)所發行。

▲《LOUIS’S BIRTHDAY – POSTCARD 1》：Louis Vuitton 的出生地

▲《FOUNDING OF THE MAISON – POSTCARD 34》：Louis Vuitton 創始店

事實上，隨著 NFT 的風潮席捲全球，不只 Louis Vuitton，許多時尚品牌也紛紛加入這個新興市場，像是英國百年奢侈品牌 Burberry 也與遊戲發行商 Mythical Games 合作，將於 8 月推出首批限量 NFT。

圖文來源：TechTimes

（完整文章請看城市美學新態度）

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