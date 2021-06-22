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藝術品金融商品化時代來臨！ 台灣推出全球第一檔藝術品融資服務

▲▼藝術品金融商品化的時代來臨了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲藝術品金融商品化的時代來臨了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／來智行

在新冠病毒危機期間全球藝術市場受到極大的衝擊，但是藝術品拍賣的成交價並沒有發生蹦跌的狀況。大多數擁有真正好東⻄的收藏家並沒有在這個動盪時期拋售他們的藝術品，而是聰明地將其作為融資的抵押品，向藝術金融機構融資以獲得流動性。

即使在疫情大爆發之前，藝術品昂貴的交易成本以及缺乏流動性已經催發了藝術金融這個新行業，新冠病毒危機反而加速了這個行業的普及性。資料顯示，使用藝術品融資，取得資金的方式已經成為一種越來越受歡迎，逐漸取代傳統銷售藝術品的方式。藝術品融資可以讓收藏家保留珍貴的藝術品，同時能夠取得資金的流動性，並將融資取得的資金再投資於高收益的傳統金融產品或另類投資的產品。

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藝術金融公司 （Fine Art Group ）表示，與 2019 年相比，2020 年的藝術品的融資申請案激增了30%，許多收藏家他們的收藏品融資，再又投資更多的藝術品或其他業務。 美國銀行、摩根大通和高盛的藝術品融資業務也呈現激增的趨勢。Deloitte 的 Art & Finance report 報告顯示目前全球約有1.6兆美元價值的藝術品為私人所持有，預計這一數字還會繼續成長。有高達 88%的財富管理構認為藝術品的融資應該成為財富管理戰略的一部分， 因為藝術品市場仍然一直在持續增⻑中——尤其是在美國、英國和中國的成長率都相當驚人！國際的大銀行因為低利率時代而開始注意到藝術品的融資業務，藝術品拍賣行也開始日益專注於這個藝術品的新興業務時;就像其他產業，科技公司也開始有系統的進入這個新興市場。

▲▼藝術品單價高，重複購買的機率低。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲來智行指出，科技公司也開始有系統的進入藝術品市場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

「我們的藝術品融資業務推出後詢問熱度早就爆表了」，TokenBacon（培根通証）的首席營運⻑Johnny Lee（李強尼）這麽說。「其中很多的客戶是成功的企業家，這個族群在台灣擁有大量珍貴的藝術收藏品。在商場上他們早已習慣藉由融資產生槓桿，使用藝術收藏品提供流動性的方式，對他們而言並不陌生。」

TokenBacon 是一家台灣本土成長的區塊鏈新創公司，2018 年成立後就一直致力於藝術品的區塊鏈的落地應用。日前推出全球第一個基於區塊鏈金融的藝術品融資業務，第一階段的藝術品可提供融資金額高達 3,000 萬美 元。「台灣政府正目前正有計劃的一步步拿回台灣原有在亞洲藝術的中心地位之一」， Johnny Lee 說「專責的機構的文化部就有委託 Deloitte 研究市場與執行策略，我們公司也受邀與會參與討論，其中藝術金融是整個計畫的重中之重。」

蘇富比金融服務執行主席 Alex Klabin 估計藝術品融資的潛在市場將超過 4,000 億美元，但是目前僅達到 200 億美元左右的規模而已。蘇富比首席執行⻑ Charles Stewart 也表示，千禧世代年輕收藏家的崛起也推動了藝術品融資市場的大幅成長，因為他們傾向於將藝術品視為短期投資。「這意味著藝術品的金融市場是個新的藍海，我們的業務將會有巨大的增⻑機會」Johnny Lee 說。

「效率與數據是我們決定使用區塊鏈作為融資框架的主要原因」，Johnny Lee 指出，「提高效率的同時，我們看到數據在藝術金融產業中將發揮著決定性的作用，尤其是在評估融資風險與創造一個信貸市場方面。」目前的藝術融資服務仍然依賴于傳統的執行流程，在驗證、審查、處理資金時，增加了不必要的時間延誤。區塊鏈技術使得服務可以在極短的時間內完成。區塊鏈數據提供了更高的安全性，並允許對融資者進行即時驗證。安全、分散的區塊鏈化的記錄幾乎瞬間就可以評估出融資申請人的信用程度。

TokenBacon 日前剛剛達成第一階段的 3,000萬美元藝術融資的資金池，該資金池得到了許多頂級收藏家與加密通貨投資者的支持。Johnny Lee 表示，隨著融資人和投資者的需求增⻑TokenBacon
也已經規劃第二個藝術融資資金池。“我們認為我們前擁有市場上的優勢，我們使用區塊鏈來降低藝術品融資的借貸成本並建立融資框架，這是目前其他人做不到的。”

對於風險的控制，Johnny Lee 表示，由於融資僅為藝術品價值的一半，甚至更低。目前融資只限於抗跌性高的現代藍籌級藝術家 （AAA 等級）的作品。加上債務下放到區塊鏈的次級市場。如果發生借方違約時或市場激烈變動時，因為這些AAA級的藝術品具備了巨大的價格抗跌性。所以放款的風險並不大。“我們目前專注於市場中流動性最強、波動性最小的藝術品，”Johnny Lee 說。

「我們在制定交易準則時已經考慮了所有這些風險。」資料顯示目前會使用藝術品金融的融資人在台灣主要分為三類：收藏家、經紀商和企業客戶。對於收藏家而言，將藝術品抵押取得現金，資產流動性不會被套牢，就可以等待更適當的價格再予出售、或是利用手上的一個收藏來獲得更多的收藏。

另一種類型是藝術品經紀商。銀行通常對藝術品發融資的標準非常嚴苛。經紀商的現金流和資產/負債常常不能匹配，意味著他們通常不符合銀行放款的標準。最後，融資人也可以是企業客戶，或是信託和遺產，他們的融資活動本質上是可以為他們提供資金的流動性。蘇富比表示藝術的金融業務仍處於成長的早期階段。但這行業的專家表示，在台灣推廣藝術金融的最大障礙是：很多收藏家與投資家都還不知道台灣已經可以提供了藝術品融資的服務。對於藝術品收藏家和藝術品經紀商而言，更重要的是要了解藝術品也可以金融化，成為新型金融產品的一種，以及應該如何使用藝術品作為抵押品來幫助他們實現理財的目標。

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