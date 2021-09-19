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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林俊憲酸：「只有中國最厲害」　總能驗出各式各樣的問題

▲▼立法院院會 蘇貞昌施政總質詢 內政部長徐國勇 教育部長潘文忠 立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

中國大陸海關總署19日發布通知，決定20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸，民進黨立委林俊憲表示，台灣的水果出口全世界，似乎只有中國最「厲害」，總是能驗出各式各樣的問題，究竟是農產品的問題還是政治因素，相信答案大家都了然於心。

林俊憲今天下午在臉書以「中國打鳳梨牌已經證明失敗，還來這招？」為題發文表示，中國突然無預警宣布禁止台灣的釋迦、蓮霧進口，理由又是害蟲，奇怪的是，台灣的水果出口全世界，似乎只有中國最「厲害」，總是能驗出各式各樣的問題。

林俊憲提及，這種以商逼政的戲碼，不久前才上演過一次，原先台灣的鳳梨出口中國佔絕大部份，於是中國以為禁止進口就可以重創台灣農業，進而造成政治壓力，但中國的行為讓台灣人同仇敵愾，團結起來支持自己的農產品。

林俊憲也說，再加上台灣水果的優良品質本就世界知名，後來也順利擴大外銷日本、韓國、新加坡等地，受到這些更高階消費市場的青睞，成功將危機化為轉機。

林俊憲指出，其實釋迦、蓮霧的情況與鳳梨非常類似，根據蓮霧主要產地屏東縣農業處的資料，去年全縣蓮霧產量共41100公頃，雖然外銷九成是銷往中國，但總外銷量也才3700公噸，佔比不到10%。

林俊憲說明，釋迦也同樣以內需為主，若國人支持與拓展外銷雙管齊下，相信也能順利度過難關，農委會很快就會出來說明詳細方案。

林俊憲強調，台灣的優質農產品一直是我們的驕傲，許多民眾在選購生鮮時，也會特別選擇國產貨，這不只是情感上的支持而已，而是因為美味確實勝過進口貨，想要拿農產品來政治操作，只能說完全是不懂台灣人，「中國越是打壓，我們越是力挺自己的農民到底」。

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