烤肉最地獄食材「一組合」夯爆！網秒饞這一味：中秋才吃得到

▲烤肉必備前3名食材，有網友點名這個組合「只有烤肉時才吃得到」。（圖／記者嚴云岑攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

今年中秋節因為疫情考量，很多縣市禁止戶外烤肉，不過有些人早就準備好食材，便選擇待在家和親友一起慶祝。就有網友說，他的友人認為烤肉前3名食材是「牛肉、豬肉、雞肉」，不禁好奇問卦「烤肉節必備前3名食材到底是什麼？」有趣的是，先前被認為是「最地獄食材」的吐司反而被點名，指定搭上另一樣食材，就會變成烤肉限定美食。

「我就問，到底烤肉節最佳必備前3名，真的要選的話，絕對不能少的食材有哪些啊？」原PO在PTT的Gossiping板上發文，話題吸引不少人留言，「牛肉、羊肉、蛤蠣，雞肉不好烤」、「上次烤肉是8年前的事情了」、「牛肉、蝦子」、「其他的不管，一定要有甜不辣」、「香腸、豬肉片、蛤蠣」、「牡蠣、棉花糖、啤酒蝦」、「烤肉醬、玉米、香腸」、「甜不辣、豬肉片……X！想不出來了。」

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其中，最多人點名的食材是「吐司」，不過一定要夾「豬肉片」，「吐司夾里肌肉啊！這一味只有烤肉才吃得到」、「吐司」、「我喜歡吐司包肉肉」、「碳烤吐司包肉很好吃，可是烤肉包吐司讓人覺得好像怕肉吃太多一樣。吐司去邊包肉，吐司也要烤，美味。」

不過也有網友表示「真是不懂吐司在買X小的，我根本不吃那東東。」本站日前也曾報導《烤肉最地獄食材！ 鄉民一致點名它「自己帶來自己吃完」》，有許多網友針對「地雷食材」也一致點名吐司，「夾肉用菜就好，要吃吐司幹嘛還烤肉」、「吐司夾肉吃上2片就飽了，是要烤屁」、「帶吐司的真的很靠北」、「吐司！除非是超級貴桑桑的生吐司。」