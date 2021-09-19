匯款填錯帳號「只能認賠？」　釣出行員怒了：像你這種人很討厭

▲身為行員的原PO，很討厭遇到匯款不確認帳號的人。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「剛剛手殘，用網銀轉帳，帳號049打成094了啦！」有網友日前在PTT的Gossiping板上問卦求助「轉帳填錯帳號只能認賠嗎？」說他匯款匯錯帳號，銀行則是說「只能請對方匯還」，讓他驚呆「啊如果他不還呢？只能認賠嗎？還是可以告侵佔？」貼文一出，釣出行員親回，崩潰抱怨像原PO這種人「很！討厭！」

這位行員回文，說他在郵局上班，最討厭遇到像原PO這種「不確認帳號就匯錢」的人。他指出，匯錢有兩種方式，一種就是自己操作網銀或在ATM轉帳，就有遇過有民眾匯錯，跑來營業廳要他們把錢退還，「問題是錢已經在對方戶頭，我們沒有權利動對方簿子裡的錢。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然他們可以幫忙聯絡對方，好一點的客戶也願意給時間找人，但常常遇到找不到儲戶的情況，像是對方電話改了、聯絡不上、存摺很久沒進出紀錄、甚至儲戶已經往生；差一點的客戶就會要求馬上處理、馬上退錢，或要求給出對方的姓名、電話，「我們就曾經被這種人給客訴過，結果經理開會被檢討……還要寫報告。」

▲原PO透露自己在郵局上班。（示意圖／資料照）

另一種匯款則是臨櫃匯款，因為要寫匯款單，單子上的四個項目都要確認是對的，錢才匯得進去，「好處是不可能匯錯，壞處是只要其中一個不對，銀行那邊發現不對就會退匯回來，我們就必須聯絡客人回來更正」，有時就會遇到自己要匯錢、卻很不負責任的客戶。

他抱怨，有些客戶會要求行員幫忙寫，卻不自己核對，請民眾核對，卻被回「你們有看就好」；甚至有時候客戶寫好了，要他們幫忙核對有沒有抄錯，自己卻不看清楚，被退回、聯絡客人回來時，還要被霹靂啪啦的質疑「不是有看嗎？不是有叫你看嗎？為什麼又叫我回來？為什麼還要再付一次匯費30元？」

最後行員不禁直怨，「就是自己的錢要匯出去，不自己核對，然後都是別人的錯，真，的，很，討厭！」貼文一出，其他人也紛紛留言，「推，自己不重視的事情要人家擔」、「匯錢這種事還能不仔細確認，根本活該」、「在同金融機構上班的朋友也是每天被搞，無奈又不能大小聲，不然會被客訴」、「匯錯沒什麼，退匯也沒什麼，重點是某些客人的態度……就一副都是別人的錯，明明就是自己寫錯或按錯，還能理直氣壯。」